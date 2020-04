Gerard O’Connell, L’élection du pape François

Les secrets du conclave

Un conclave ras­semble tous les élé­ments pour fas­ci­ner les his­to­riens, les médias et le grand public : la trans­for­ma­tion de la papauté en répu­blique élec­tive, l’absence de can­di­dats décla­rés et la sur­prise de l’élu, le secret absolu qui pèse sur les scru­tins, les manœuvres et coups bas qui jalonnent le choix du suc­ces­seur de Saint Pierre.

Cer­tains conclaves se détachent des autres par le contexte dans lequel ils ont lieu, par la per­son­na­lité du nou­veau pape, par le tour­nant que l’élection consti­tue sur le long terme. Pen­sons à ceux de 1939 et d’octobre 1978. Celui de 2013, qui porte sur le siège pétri­nien et le car­di­nal Ber­go­glio, entre sans aucun doute dans cette catégorie.

Bien sûr, le secret du conclave reste une bar­rière contre laquelle bute le cher­cheur. Mais d’une part il faut tou­jours s’intéresser à la période du pré-conclave, non cou­verte par le secret, et d’autre part comp­ter sur les indis­cré­tions et les fuites orga­ni­sées par cer­tains car­di­naux[1].

A cet égard, le jour­nal tenu par le vati­ca­niste irlan­dais Gerard O’Connell apporte des infor­ma­tions capi­tales sur la marche vers le pou­voir de celui qui est aujourd’hui le pape François.

Disons pour com­men­cer que l’auteur est un proche ami du car­di­nal Ber­go­glio. C’est à la fois la force et la fai­blesse du livre puisque cette proxi­mité nous per­met d’approcher au plus près le pré­lat argen­tin, de connaître en détails ses faits et gestes et l’évolution de sa pen­sée pen­dant le pré-conclave, mais elle ne per­met pas tou­jours à Gérard O’Connell de prendre la dis­tance néces­saire pour por­ter sur lui un regard objec­tif, à défaut d’être cri­tique.

De toute façon, ce n’est pas le but du jour­nal. Nous en retien­drons trois éléments.

Le pre­mier nous confirme le coup de ton­nerre qu’a été la démis­sion de Benoît XVI que per­sonne ne vit venir. Les entre­tiens que l’auteur eut alors avec plu­sieurs pré­lats montrent que cette déci­sion his­to­rique fut inter­pré­tée de dif­fé­rentes manières au sein des cercles du pou­voir du Vati­can et qu’elle conti­nue de poser bien des questions.

Le second concerne le poids des médias désor­mais consi­dé­rable. Avec rai­son, O’Connell note que « si dans le passé c’étaient les super­puis­sances, autre­ment dit les Etats, qui s’efforçaient de faire pen­cher l’élection du pape en leur faveur, ce qu’on constate de nos jours est une volonté de faire peser sur le scru­tin le poids de l’opinion publique, sou­vent sur la base de juge­ments aux­quels échappe la dimen­sion intrin­sè­que­ment spi­ri­tuelle de ce moment par­ti­cu­lier dans la vie de l’Eglise. »

En effet, quand on connaît l’anticatholicisme de la majo­rité des médias, l’apostasie des occi­den­taux et l’ignorance jour­na­lis­tique des res reli­gio­sae, il y a là de quoi s’inquiéter.

Enfin, troi­sième et der­nier élé­ment, on suit jour après jour l’avancée de la can­di­da­ture du car­di­nal Ber­go­glio. Bien des papa­bili tenaient la corde, comme Sche­rer, Ouel­let et sur­tout Scola (notons que le Phi­lip­pin Tagle s’est fait remar­quer…), avant que ne s’impose le nom du car­di­nal argen­tin. Si l’on en croit le récit d’O’Connell, cette can­di­da­ture ne prit de la consis­tance qu’au der­nier moment, alors qu’aucune autre ne s’imposait, d’où la sur­prise totale de tous les com­men­ta­teurs à l’annonce de l’élu.

L’auteur écarte fer­me­ment toute idée de « manœuvre » diri­gée par le groupe des car­di­naux pro­gres­sistes dit de Saint-Gall. Soit. Mais nous ren­voyons le lec­teur au déli­cieux jour­nal de Michel de Jae­ghere, Un automne romain. Il y décou­vrira la ferme volonté des plus pro­gres­sistes de contrô­ler l’élection du suc­ces­seur de Jean-Paul II.

La vic­toire de Rat­zin­ger, contre lequel Ber­go­glio avait été uti­lisé au conclave de 2005, fut pour eux une amère défaite.

fre­de­ric le moal

Gerard O’Connell, L’élection du pape Fran­çois, Artège, mars 2020, 586 p. — 24,00 €.