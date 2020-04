Bastien Vivès & Martin Quenehen, Quatorze juillet

Les méca­nismes de la violence

De nom­breux thèmes gra­vitent autour d’une intrigue poli­cière. Ils illus­trent la com­plexité des atti­tudes, des sen­ti­ments et font état d’une diver­sité d’opinions. Le point cen­tral de l’histoire ici s’appuie sur les suites d’un atten­tat, sur des trau­ma­tismes qu’il pro­voque pour les sur­vi­vants, en l’occurrence, ici, des proches de la vic­time.

Les réac­tions sont diverses face au deuil. Pour les uns, c’est la fuite, la recherche d’un lieu où pan­ser les bles­sures. Pour d’autres, c’est la volonté de ven­geance, le désir de tuer les res­pon­sables de ces crimes. Cer­tains recherchent incons­ciem­ment la com­pen­sa­tion, une voie qui auto­rise le rachat d’une culpabilité.

Un vil­lage avec son clo­cher, sa halle, sa place prin­ci­pale, son cime­tière où a lieu l’enterrement du père d’un jeune homme qui culpa­bi­lise car s’il avait été là plu­tôt que de faire son devoir…

Un contrôle de vitesse, opéré par deux gen­darmes, conduit à la ver­ba­li­sa­tion du conduc­teur qui rou­lait 19 km/h au-dessus de la limite. Ce conduc­teur pressé se rend à Saint-Jean de Mones­tier pour l’été.

À la ter­rasse du café, des gen­darmes écoutent les craintes d’habitants car des manouches sont reve­nus dans un vil­lage voi­sin. Jimmy arrive. Il y a eu un appel concer­nant une plan­ta­tion de can­na­bis. Sa col­lègue, avec qui il fait équipe le len­de­main, lui pro­pose d’aller l’arracher. Alors qu’ils finissent de rem­plir les sacs pou­belles, un hen­nis­se­ment intrigue Jimmy. Il se pré­ci­pite pour voir pas­ser la jeune fille qui était dans la voi­ture qu’il a ver­ba­li­sée mon­ter à cru un che­val.

À la gen­dar­me­rie, Jimmy est face à la jeune cava­lière et attend son père qui a été convo­qué. Vincent Louyot est artiste peintre. Il est venu au vil­lage avec Lisa pour qu’ils fassent leur deuil. Son épouse a été tuée lors un atten­tat à Paris.

Peu à peu, Jimmy va s’immiscer dans la vie de Vincent, dans celle de Lisa…

Les scé­na­ristes intègrent une para­noïa sécu­ri­taire, ajoutent cette muta­tion cli­ma­tique qui engendrent des phé­no­mènes angois­sants pour la popu­la­tion, mon­trant que la radi­ca­li­sa­tion reli­gieuse est un élé­ment révé­la­teur de mou­ve­ments contraires, divers et variés.

Et Jimmy, ce jeune gen­darme zélé et ambi­tieux, se trouve entraîné dans un pro­ces­sus qu’il ne maî­trise plus. Ce per­son­nage cen­tral por­teur de rudes désar­rois se trouve confronté à la haine, au désir, voire au besoin, de ven­geance et à l’amour.

Avec une gale­rie de per­son­nages res­treinte, les scé­na­ristes font pas­ser une belle gamme de sen­ti­ments et d’émotions jusqu’à une chute qui inter­roge, qui laisse dans l’expectative. Ils pro­posent des pro­ta­go­nistes ambi­gus, à la fron­tière entre le bien et le mal, ni inno­cents, ni cou­pables.

Les auteurs ont retenu une zone mon­ta­gneuse, un vil­lage rural comme il y en a tant où se retrouvent des popu­la­tions qui s’interrogent, qui inter­rogent et se trouvent fort dému­nies pour démê­ler le vrai du faux. Alors toutes les opi­nions se font jour.

Le des­sin en noir, blanc, gris, avec de larges à-plats, est d’une syn­thé­ti­sa­tion forte mais d’une expres­si­vité puis­sante. Le cadre est magni­fique, ce vil­lage ins­piré d’un exis­tant, prend corps et s’impose comme un véri­table bourg. Avec des traits allant à l’essentiel, avec des visages esquis­sés, aux regards sou­vent mas­qués par des lunettes de soleil, Bas­tien Vivès donne des planches superbes par le mini­ma­lisme, lais­sant sug­gé­rer, ima­gi­ner tout en étant guidé de façon imper­cep­tible.

Avec Qua­torze juillet, c’est toute une vision de la société, ses contra­dic­tions, sa vio­lence phy­sique comme émo­tion­nelle qui sont pré­sen­tées avec une his­toire d’amitié, d’amour impossibles.

serge per­raud

Bas­tien Vivès & Mar­tin Que­ne­hen (scé­na­rio), Bas­tien Vivès (des­sin), Qua­torze juillet, Cas­ter­man, mars 2020, 232 p. — 22,00 €.