Collezione Ettore Molinario

Les rendez-vous d’Ettore Molinario

“Collec­tion­ner est ma façon de faire de l’art” dit Ettore Moli­na­rio qui déve­loppe une des gale­ries de pho­to­gra­phies les plus géniales qui soient. Elle suit l’évolution des goûts et de l’état psy­chique (sen­ti­ments, mélan­co­lies, eupho­ries, dépres­sions) — du col­lec­tion­neur : “Cette évo­lu­tion de l’identité du col­lec­tion­neur repré­sente l’épine dor­sale et le “sys­tème ner­veux” de ma col­lec­tion”, écrit-il.

Tel un Aby War­burg d’un nou­veau genre, le Mila­nais — éco­no­miste, his­to­rien d’art et col­lec­tion­neur — montre par ses images rete­nues sa manière par­ti­cu­lière de choi­sir voire — dit-il car il n’est pas dupe de lui-même — “de mul­ti­plier le pro­ces­sus de pro­jec­tion nar­cis­sique elle-même”. Existe chez Moli­na­rio le désir de pos­sé­der une œuvre d’art réglée par un double mou­ve­ment : du collectionneur-rassembleur vers l’objet et celle de l’objet vers le pre­mier. Les pho­to­gra­phies peu à peu se syn­chro­nisent en un ensemble en extension.

La col­lec­tion explore l’Identité de Genre dans un jeu d’Eros et de Tha­na­tos. Ces deux pos­tu­la­tions contra­dic­toires conduisent à une subli­ma­tion des deux pul­sions. Sur­git une approche inat­ten­due qui se démarque du dua­lisme masculin-féminin dans des oeuvres où les tabous sociaux et sexuels s’effacent selon des pro­ces­sus de rem­pla­ce­ment et de dépla­ce­ment, qui se concentrent sur un sub­sti­tut de l’objet de désir.

Moli­na­rio cherche dans ses acqui­si­tions l’inquiétant qui dérange et qui per­met à ce qui était caché et enterré de réap­pa­raître. Le mys­tère et l’énigme de la col­lec­tion créent une rela­tion “bi-univoque où les masques s’attirent et décident de cris­tal­li­ser cette rela­tion” écrit le col­lec­tion­neur. L’acquisition et la pos­ses­sion deviennent une rela­tion vivante et réson­nante entre des masques et leur dimen­sion sublime que pro­pose les pho­to­gra­phies retenues.

jean-paul gavard-perret

Col­le­zione Ettore Moli­na­rio, http://collezionemolinario.com/en/, Milano.