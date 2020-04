Henri Raynal, L’accord

Mise à nu de l’âme



Dans ce récit — comme dans les deux autres qu’il publia chez le même édi­teur (Aux pieds d’Omphale Dans le secret) — l’auteur revient à ses sul­fu­reuses marottes érotico-mystiques. Ici, dans une « abbaye » de nou­velle Thé­lème où les « offrants » mas­cu­lins acceptent avec joie le gou­ver­ne­ment des femmes.

Dans ce ren­ver­se­ment des valeurs, la mise à nu de l’âme passe par d’autres détours. Si bien que — dans ce qui tient du conte ini­tia­tique et du traité de phi­lo­so­phie mys­tique — la soif des dou­ceurs des­sine des soleils noirs là où l’envie change de gou­ver­nail et de gou­ver­nance. La conque fait le lit de l’absolu. Et si les che­veux des dames, dans leurs jeux, ne dansent par for­cé­ment, sou­dain en de para­doxales parades, pro­ces­sions, bac­cha­nales aux ban­quets des silènes des coeurs bourgeonnent.Et pas qu’eux.

On se croit par­fois dans Eyes Wide Shut de Kubrick ou dans les récits de Leo­nara Car­ring­ton ou encore dans des images de Paul Del­vaux. Des incon­nues mas­quées répondent som­mai­re­ment au nar­ra­teur qui, par “piété”, devient le din­don d’une farce où il vou­drait savou­rer cer­tains crou­pions ou monts de Vénus.

Certes, il feint un cer­tain ascé­tisme. Mais celui-ci vaut ce que valent ceux des Saintes qui se consument en Christ plu­tôt qu’en son père. Fas­ciné par le frois­se­ment des robes de abbesses, le nar­ra­teur un rien maso­chiste glisse vers elles pour qu’elles le libèrent de ses entraves psy­chiques par un tra­vail men­tal dont les sens sont l’essence.

Car il ne faut pas être dupe de tels laby­rinthes. Ce dont le nar­ra­teur rêve en son âme, c’est d’une sau­va­geonne ani­male au par­fum océan qui le retien­drait à sa rose per­lée de rosée.

D’autant qu’à y regar­der de près, chaque mur­mu­rante est prête à en dis­til­ler afin que les accords soient moins impé­né­trables que parfaits.

jean-paul gavard-perret

Henri Ray­nal, L’accord, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2009, 160 p. - 20,00 €.