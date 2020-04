Fabien Vehlmann & Yoann, Supergroom – t.01 : Justicier malgré lui

Héros un jour, héros toujours ?

Spirou est confronté à deux situa­tions. L’une concerne la dis­pa­ri­tion et l’autre la concur­rence d’une nou­velle mode pour les héros. Comme toutes les stars, les vedettes, Spi­rou vit grâce à l’intérêt de son public. Or, celui-ci est très sol­li­cité et les invi­ta­tions à voir autre chose sont de plus en plus nom­breuses, de plus en plus enva­his­santes.

Ceci oblige à être très pré­sent par­tout. C’est le gros souci des « people » contraints, pour conti­nuer à exis­ter, de faire le buzz, de dire ou faire n’importe quoi, des pro­pos, des atti­tudes trop sou­vent d’une débi­lité abyssale.

Fabien Vehl­mann reprend nombre de pro­blé­ma­tiques d’aujourd’hui qu’il applique à ce héros qui a vu le jour en 1938. C’est l’invasion des réseaux dits sociaux, la rému­né­ra­tion des héros et les contrats qui les lient. Il pose aussi la per­ma­nence, la vieillesse et met en scène un per­son­nage qui se retrouve face à un autre lui-même dif­fé­rent, un alter ego plus jeune.

Il évoque, à tra­vers les péri­pé­ties, la place de la femme, la conquête de son espace dans la société, les pro­blèmes sociaux, la restruc­tu­ra­tion des centres villes qui chassent les plus modestes, la défense de ces der­niers, la décrois­sance, la des­cente vers l’abîme quand les reve­nus diminuent…

La nuit bruxel­loise est trou­blée par des sil­houettes mas­quées qui arpentent les toits de la ville. Spip, l’écureuil par­lant pro­pose un retour en arrière de plu­sieurs mois pour com­prendre com­ment le res­pon­sable de cette situa­tion n’est autre que… Spi­rou. Celui-ci perd en noto­riété, les plus jeunes ne le connaissent pas, les plus anciens ne le recon­naissent plus. De plus, sa vie tré­pi­dante d’aventurier l’éloigne de ses pré­oc­cu­pa­tions éco­lo­gistes. Et il n’y en plus que pour les super­hé­ros !

Pour relan­cer les ventes du jour­nal, de ses albums, il a l’idée d’un canu­lar. Aidé du comte de Cham­pi­gnac, il conçoit le cos­tume de Super­groom. Il veut mobi­li­ser l’attention, faire du buzz avant de tout révé­ler pour mon­trer que les héros franco-belges ont de la res­source. Si les choses démarrent bien, des inci­dents, des gaffes tournent à la catas­trophe et Spi­rou décide de ran­ger son cos­tume sans rien dévoiler.

Une péti­tion pour son retour com­mence à cir­cu­ler sur les réseaux sociaux et atteint vite un nombre impres­sion­nant de signa­tures. Pen­dant ce temps, de retour de Palom­bie, c’est à Hol­ly­wood, dans un stu­dio, qu’il décide de chan­ger de vie et de prendre sa retraite.

Mais rien ne va se pas­ser comme il le souhaite…

Yoann au des­sin et Fabien Alquier à la cou­leur conjuguent leur talent pour pro­po­ser des planches attrac­tives, des pages belles à regar­der pour la gale­rie de per­son­nages qui deviennent sin­gu­liers et pour leur mise en valeur par des cou­leurs adé­quates. On retrouve toute la ges­tuelle des super­hé­ros, avec les décors en pers­pec­tives, avec leurs gad­gets, tel ce clin d’œil à Thor et à sa masse. Yoann moder­nise le héros. S’il garde sa mèche rousse, elle prend un coup de jeune par sa posi­tion et sa coupe.

Ce Jus­ti­cier mal­gré lui est plein de trou­vailles tant scé­na­ris­tiques que gra­phiques, Le récit est dyna­mique, tonique, humo­ris­tique. Ce tome 1 a tout pour plaire pour ceux qui aiment des scé­na­rios à plu­sieurs niveaux mais dont le pre­mier reste l’aventure.

serge per­raud

Fabien Vehl­mann (scé­na­rio), Yoann (des­sin) & Fabien Alquier (cou­leurs), Super­groom – t.01 : Jus­ti­cier mal­gré lui, Dupuis, février 2020, 88 p. – 13,95 €.