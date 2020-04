Paul Verlaine, Œuvres poétiques

« De la musique avant toute chose… »

Ce volume réunit les huit recueils de Paul Ver­laine publiés entre 1866 et 1889 : Poèmes satur­niens, Fêtes galantes, La Bonne Chan­son, Romances sans paroles, Sagesse, Jadis et Naguère, Amour, Paral­lè­le­ment.

L’ouvrage débute par une chro­no­lo­gie (dix pages envi­ron) dans laquelle l’éditeur scien­ti­fique pré­sente rapi­de­ment les élé­ments majeurs de la vie de Ver­laine et de son entou­rage. Et quelle vie !

Dans l’« aver­tis­se­ment » qui suit, Jacques Robi­chez pré­cise que ce volume ne regroupe pas les œuvres poé­tiques com­plètes, puisqu’en sont exclus les pre­miers vers et les poèmes non recueillis en volume par l’auteur. D’autre part, il indique qu’il s’est atta­ché, dès que c’était pos­sible, à publier les recueils tels que leur auteur les a eus sous les yeux à leur paru­tion : ainsi, cer­taines ano­ma­lies de ponc­tua­tion sont main­te­nues, ce qui est jus­ti­fié par rap­port au déca­lage avec notre usage moderne de la typo­gra­phie et aux cor­rec­tions impo­sées par les édi­teurs, sou­vent sans jus­ti­fi­ca­tion.

Il s’agit donc du texte brut paru dans la meilleure édi­tion de chaque recueil, soit la pre­mière, soit la deuxième. Enfin, ce volume reprend et cor­rige l’édition de 1995 déjà pro­cu­rée par Jacques Robi­chez, et ici amendée.

L’intro­duc­tion, des pages XVII à XXXVII, part de la manière de connaître aujourd’hui ce poète d’hier, en le pre­nant d’abord au prisme de sa « pitoyable vie », puis à celui de la lec­ture, de l’imitation, de la paro­die ; Jacques Robi­chez ana­lyse les influences de Mathilde (Mauté), de Rim­baud puis de la reli­gion. La troi­sième par­tie de l’introduction sera consa­crée à l’élaboration et aux thèmes poé­tiques.

Chaque recueil (dont l’édition-source est pré­ci­sée) est ensuite pré­cédé d’une intro­duc­tion, où Jacques Robi­chez sou­lève les enjeux majeurs de l’ouvrage.

Des « notes » abon­dantes (presqu’un tiers de l’ouvrage entier) puis des « variantes » très pré­cises, notam­ment sur l’établissement du texte, sont des indi­ca­tions pré­cieuses pour les éclai­rer, appro­fon­dir les allu­sions, décryp­ter le sens caché, repla­cer tel ou tel poème en contexte. Le livre se clôt sur des « élé­ments biblio­gra­phiques » (une biblio­gra­phie exhaus­tive serait bien trop vaste) clas­sés en « ico­no­gra­phie », « édi­tions », « études », « articles », puis sur une table alpha­bé­tique des titres et inci­pits des pièces non titrées.

C’est un ouvrage fon­da­men­tal et d’un prix très abor­dable pour qui veut avoir l’essentiel des œuvres de Ver­laine sous la main, dans un for­mat com­pact, et avec des ren­sei­gne­ments assez puis­sants pour en com­prendre les enjeux majeurs.

yann-loic andre

Paul Ver­laine, Œuvres poé­tiques, édi­tion cri­tique par J. Robi­chez, Paris, Gar­nier, « Clas­siques Jaunes », 2020, 812 p. — 20,00 €.