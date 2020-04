Luca Blengino & Antonio Sarchione, Les Reines de sang — Les Trois Julia : T.02 — “La Princesse du soleil invincible”

Femmes de pouvoir !

L’His­toire regorge de sou­ve­rains, de chefs d’États plus ou moins extra­va­gants, plus ou moins débiles, plus ou moins déments, plus ou moins détra­qués. Cette race per­dure encore aujourd’hui, il suf­fit de suivre l’actualité pour s’en convaincre. Mais, avec Les Trois Julia, les auteurs pré­sentent le top du top, un empe­reur romain par­ti­cu­liè­re­ment remar­quable dans le genre.En 217, Lucius Sep­ti­mius Bas­sia­nus, connu sous son nom d’empereur romain comme Cara­calla, est assas­siné par le pré­fet Macrin qui s’empare du pou­voir. Julia Domna, la mère de Cara­calla se sui­cide. Sa sœur, Julia Maesa est exi­lée à Émèse où elle retrouve ses deux filles, Julia Soae­mias et Julia Mamaea.

Il n’y a plus de lignée. Julia Maesa en invente une en por­tant son choix sur son jeune neveu, le fils de Julia Soae­mias, Sex­tus Avi­tus Bas­sia­nus dit Hélio­ga­bale. Elle le pré­sente comme le fils illé­gi­time de Cara­calla sou­te­nant ses affir­ma­tions à grands ren­forts de dis­tri­bu­tions d’or.

Ce second tome débute par des rap­pels quand, à Émèse, Julia Soae­mias, enfant, converse avec la Pierre noire, quand, jeune fille, elle fait montre d’une belle santé sexuelle, quand elle consacre son futur enfant à son dieu, inca­pable de savoir qui est le père, quand sa mère lui impose de pré­sen­ter son gar­çon comme le fils illé­gi­time de Cara­calla.

Arrivé à Rome le jeune empe­reur est acclamé. Il a été pro­clamé Haut Prêtre du culte du dieu solaire. Ce météo­rite noir, il veut l’imposer comme unique reli­gion à Rome, faire bâtir un énorme temple. Il donne à sa grand-mère, Julia Maesa, qui a déjà fré­quenté le Sénat, les pleins pou­voirs et toute auto­rité sur l’administration de l’Empire. Quant à lui, il se livre à des fêtes, des bac­cha­nales jusqu’au moment où…

Hélio­ga­bale ne s’intéresse qu’à la reli­gion dont il est le grand prêtre auto­pro­clamé et à une sexua­lité chao­tique entre homo­sexua­lité et andro­gy­nie. Aimant s’habiller en femme, se maquiller, des his­to­riens n’ont pas hésité à le pré­sen­ter comme la pre­mière drag-queen de l’Histoire. Il fré­quente les bas-fonds, tombe amou­reux d’un conduc­teur de char qui le traite comme les femmes étaient trai­tées com­mu­né­ment. Son cocher le frappe et Hélio­ga­bale aime exhi­ber les marques des coups.

Le scé­na­riste détaille ses frasques, ses caprices fort coû­teux tels des ban­quets somp­tueux, des jeux gran­dioses… On impose à Hélio­ga­bale d’épouser une ves­tale, une prê­tresse dont la vir­gi­nité est sacrée mais il semble qu’il ait été inca­pable de consom­mer ce mariage. (Que cette expres­sion est machiste !) Pen­dant ce temps, deux Julia, Maesa et Soae­mias exercent le pou­voir. Une troi­sième va se révé­ler dans le tome à venir.

Le des­sin est l’œuvre d’Antonio Sar­chione. Celui-ci signe une mise en images réa­liste, don­nant des gale­ries de per­son­nages de toute beauté. Il excelle à repré­sen­ter l’anatomie fémi­nine et le scé­na­rio lui per­met de s’y livrer sans freins. Sa mise en page, clas­sique pour cer­taines planches, s’affranchit du cadre pour des plans d’ensemble détaillés de belle fac­ture. Il soigne les décors que la mise en cou­leurs de Gaé­tan Georges révèle.

Séduit par le pre­mier opus qui braque le pro­jec­teur sur un trio de femmes déter­mi­nées, ce volume conforte cette bonne opinion.

serge per­raud

Luca Blen­gino (scé­na­rio), Anto­nio Sar­chione (des­sin) & Gaé­tan Georges (cou­leur), Les Reines de sang — Les Trois Julia : T.02 — La Prin­cesse du soleil invin­cible, Del­court, coll. “His­toire & His­toires”, mars 2020, 56 p. – 14,95 €.