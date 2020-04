Jean-Jacques Beineix, Toboggan

Roman du deuil

Jean-Jacques Bei­neix — après avoir quitté le cinéma, “ses for­ma­tages et ses ligues de vertu” (écrit-il) au début du siècle — est devenu un roman­cier élé­gant qui met en scène un per­son­nage vieillis­sant après son amour raté avec une jou­ven­celle de 27 ans plus jeune que lui.

L’homme est blessé et il est à l’image de son auteur qui a trouvé là une trans­po­si­tion plus ou moins réus­sie mais où germe une cri­tique du monde, de la cupi­dité et la pré­sence d’humains inca­pables de pen­ser à autre chose que leur nom­bril et leur richesse.

Beineix montre com­ment l’art est bouffé par l’industrie et les machines pompes à fric. Et si - à ce moment là - un homme perd l’amour de sa vie, que lui reste-t-il? Pas grand chose ? Et c’est peu dire.

Ce roman du deuil tombe à pic dans le moment cri­tique que nous vivons.

jean-paul gavard-perret

Jean-Jacques Bei­neix, Tobog­gan, Michel Lafon, 2020 - 19,90 €.