Disparition de Markus Raetz maître des reflets

Comment per­ce­voir le réel ?

Né en 1941 à Berne, en Suisse, après une for­ma­tion à l’école nor­male, l’artiste vient de dis­pa­raître. Il se consacre dés 1963 à ses recherches artis­tiques où il ne cesse de trans­for­mer des por­traits et des corps d’abord en sta­tuettes réa­li­sées à par­tir de car­ton ondulé, puis à par­tir des années 80 il tra­vaille selon d’autres méta­mor­phoses.

Affir­mant que “nous ne voyons jamais le réel qu’à tra­vers des dis­tor­sions, des frag­ments, des méta­mor­phoses”, il est happé par le médium pho­to­gra­phique car, dit-il encore, : “La pho­to­gra­phie ne cesse de me poser des ques­tions. Elle est l’enregistrement d’une situa­tion, mais elle est bien plus que cela. Elle entre­tient un rap­port étroit avec ma sculp­ture qui ne se com­prend que par la mise en jeu de la dif­fé­rence des points de vue et l’emploi de la réa­lité spectaculaire.”

L’artiste suisse par divers biais ne cessa de cher­cher à inter­ro­ger la per­cep­tion que l’on a du réel. Entre autres, par les méta­mor­phoses, dis­tor­sions et d’anamorphoses. Dans ses pho­to­gra­phies il trompe les habi­tudes de notre regard et se fait le magi­cien de l’illusion.

Tou­jours prêt à expé­ri­men­ter dif­fé­rentes tech­niques de la pho­to­gra­phie (jusqu’aux pola­roïds ou aux pho­to­ma­tons), il capte les formes que l’on croit recon­naître et qui nous semblent fami­lières (comme les pho­to­gra­phies d’Elvis, de Mari­lyn ou de Pin-ups) mais, au sein de ses stra­té­gies, elles se dérobent selon le point de vue que men­ta­le­ment et incons­ciem­ment choi­sit le spec­ta­teur lui-même.

Quant à ses sculp­tures, assem­blages de maté­riaux divers, elles ne se livrent que sous un angle pré­cis afin de mêler intui­tion sen­sible et pro­cé­dés d’optique qui se jouent, disait-il, “de la fic­tion du regard” comme toute fic­tion du reflet dans un miroir.

jean-paul gavard-perrert