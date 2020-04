Barbara Abel, Et les vivants autour

Coma arti­fi­ciel et vies en suspens

Barbara Abel, auteure belge pro­lixe de thril­lers à suc­cès, revient sur le devant de la scène avec un nou­veau roman pas­sion­nant.

L’histoire est cen­trée autour d’une famille déchi­rée depuis que la fille aînée a été pla­cée en coma arti­fi­ciel suite à un acci­dent de la route.

Quatre ans que la vie de Jeanne est main­te­nue par des tuyaux et des machines. Le pro­fes­seur Goos­sens a beau pré­co­nisé depuis plu­sieurs mois l’arrêt des soins, la famille ne veut rien entendre, sur­tout Miche­line, sa mère qui veut croire à un retour de Jeanne au pays des vivants. Gil­bert, son époux, n’ose plus ren­trer dans la chambre de Jeanne, sa froi­deur et son pro­saïsme d’homme d’affaires ont depuis long­temps pris le des­sus sur le sen­ti­men­ta­lisme exa­cerbé de Miche­line. La sœur de Jeanne se débat avec son conjoint pour sau­ver leur res­tau­rant, et vit dans l’ombre de cette sœur aînée, qui prend encore tout l’amour de ses parents, même dans le coma. Quant à Jérôme, le petit ami de Jeanne, il a mis sa vie amou­reuse en sus­pens et se voue tout entier à sa car­rière théâ­trale, qui a bien du mal à décol­ler.

Quand le pro­fes­seur Goos­sens les convoque pour un entre­tien for­mel, nul ne sait à quoi s’attendre, et sur­tout pas à la révé­la­tion qu’il va leur faire. Confron­tée à un dilemme insensé, la famille pour­rait bien exploser.

Barbara Abel ne cesse de nous sur­prendre dans ce nou­veau thril­ler gla­çant. A chaque nou­veau cha­pitre, elle aus­culte avec la plume qui lui sert de scal­pel les rela­tions com­plexes d’une famille, que l’on pour­rait croire au-dessus de tout soup­çon. Et pour­tant, une fois encore, au-delà des appa­rences, cha­cun dévoile son côté sombre, et fait tom­ber un peu plus le masque au fil des pages.

Le lec­teur est lit­té­ra­le­ment entraîné par le tor­rent d’émotions déclen­ché autour du coma de Jeanne, qui va cris­tal­li­ser autant d’amour que de haine. Des sen­ti­ments inavoués et inavouables refont sur­face, et autour de Jeanne, un retour à la vie et à la pas­sion s’opère, mais une pas­sion des­truc­trice, qui va cau­ser bien des ravages .

On retrouve dans ce roman la fougue des pre­miers suc­cès de l’auteure de Der­rière la haine, L’instinct mater­nel. Comme dans Je sais pas, ou Je t’aime, Bar­bara Abel nous livre une intrigue extrê­me­ment bien fice­lée qui uti­lise à la per­fec­tion la psy­cho­lo­gie et les sen­ti­ments en kaléi­do­scope des per­son­nages. Tou­jours avec beau­coup d’humanité, elle met cha­cun de nous au pied du mur, un mur fait de briques sou­dées par les choix com­plexes que nous menons au quo­ti­dien.

Que faire quand un de nos proches est plongé dans le coma, com­ment réagir ? Où trou­ver l’espoir ? Com­ment avan­cer, et ne pas som­brer face aux secrets que recèle le passé ?

Tant de ques­tions, qui trouvent peu à peu une réponse dans la chambre de Jeanne, et qui nous amènent vers un dénoue­ment impré­vi­sible et perturbant.

franck bous­sard

Bar­bara Abel, Et les vivants autour, Bel­fond, mars 2020, 448 p. — 19,00 €.