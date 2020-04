Gérard Titus-Carmel, Horizon d’attente

Pulsion artis­tique

Chez Gérard Titus-Carmel, la pul­sion artis­tique ne va pas dans le sens d’une expan­sion mais d’une contrac­tion.

D’une cer­taine manière, son art et sa poé­sie sont une apo­théose d’une cer­taine soli­tude où les mots flottent char­riés par des flots plus anciens avant de “se retrou­ver comme embacles” là où ils se dépouillent sous forme de lam­beaux d’un dis­cours raré­fié et d’images témoins d’une pro­lixité engloutie.

L’Ima­gi­naire aban­donne les domaines tra­di­tion­nels afin de per­mettre de péné­trer dans d’autres domaines au moment où le lan­gage plas­tique ou lit­té­raire devient comme un voile qu’il faut déchi­rer afin d’atteindre les choses (ou le néant) qui se trouvent der­rière.

La sur­face du mot et de l’image se dis­sout à l’instar du son déchiré par de longues pauses dans la 7ème Sym­pho­nie de Bee­tho­ven, de telle sorte que pen­dant des pages on ne per­çoit rien d’autre qu’une pas­se­relle de mots sus­pen­dus et d’images encore agi­tées et reliant entre eux et elles des abîmes.

Titus-Carmel génère une créa­tion qui n’est plus la réa­li­sa­tion des pos­sibles : elle donne à voir quelque chose d’inédit, per­met de péné­trer en des lieux d’écart et d’écartement que révèle un tel livre.

Il devient l’aboutissement (pro­vi­soire) de la pro­blé­ma­tique de l’oeuvre et per­met d’en com­prendre son mou­ve­ment général.

jean-paul gavard-perret

Gérard Titus-Carmel, Hori­zon d’attente, Tara­buste, 2020 — 99,00 €.