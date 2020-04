Jesus Christ Superstar, l’opera rock compie 50 anni (L’opéra rock Jésus Christ Superstar fête ses 50 ans)

La Rep­pu­blica / Palcoscenico

Jesus Christ Super­star, l’opera rock com­pie 50 anni

Nel 1970 usciva il dop­pio album che diventò un musi­cal, che Lloyd Web­ber mette gra­tis su You­Tube, e un film cult che Rete­quat­tro pro­pone il giorno di Pasqua

di SILVIA FUMAROLA

09 aprile 2020

“Al di là dello spet­ta­colo, la sto­ria di Gesù è un pilas­tro della cultura euro­pea e occi­den­tale: tutti hanno una pro­pria opi­nione, cre­denti o non, e penso che noi, quasi mezzo secolo fa, l’abbiamo rac­con­tata in modo originale“spiegava Tim Rice a chi gli chie­deva del suc­cesso di Jesus Christ Super­star, l’opera rock più famosa al mondo. Aveva appena 20 anni e Sir Andrew Lloyd Web­ber ne aveva 23, quando, nel 1970, inci­sero il disco entrato nella sto­ria della musica. C’è anche un po’ d’Italia nel loro lavoro, per­ché comin­cia­rono a pen­sarlo vicino a Ven­ti­mi­glia, nella casa al mare della zia di Rice.

Un dop­pio vinile sto­rico, Jesus Christ Super­star — Rock opera in cui i due gio­vani autori sco­nos­ciuti, rac­con­ta­vano la pas­sione di Gesù roves­ciando il punto di vista, par­tendo dalle rifles­sioni di Giuda, il dis­ce­polo tra­di­tore. La parte di Gesù era inter­pre­tata dal can­tante dei Deep Purple, Ian Gil­lan, Mur­ray Head aveva il ruolo di Giuda, Yvonne Elli­man quello della Mad­da­lena e Barry Den­nen ves­tiva i panni di Pilato sia nel disco che nel film.

All’epoca, mentre la filo­so­fia hippy conquis­tava il mondo, il disco fu consi­de­rato scan­da­loso. La Bbc lo giu­dicò “blas­femo” e lo cen­surò. Ma quella sto­ria di dolore così umana, piena di vita e di colore, colpì pro­fon­da­mente il pub­blico e scalò le clas­si­fiche (7 milioni di copie vendute).

“Quel che aiutò noi, al tempo, è che non sape­vamo esat­ta­mente quello che sta­vamo facendo. Siamo par­titi dal disco” ha spie­gato Rice. “Una volta finito, abbiamo visto che poteva fun­zio­nare come opera rock a tea­tro: non vole­vamo un musi­cal conven­zio­nale”. I due ragazzi di belle spe­ranze sareb­bero diven­tati i re del musi­cal, autori di suc­cessi mon­diali come Cats, Evita, Il Fan­tasma dell’Opera. A fes­teg­giare i 50 anni del disco è anche Ste­fano Bol­lani, che ha rivi­si­tato quel capo­la­voro nell’album appena uscito Piano Varia­tions on Jesus Christ Superstar.

Lloyd Web­ber: “Così nacque Jesus Christ Super­star“

Fu il pro­dut­tore Roger Stig­wood a inves­tire nell’impresa: decise di met­tere in piedi il musi­cal — uno dei più grandi suc­cessi di Broad­way — e rea­lizzò il film (1973) girato da Nor­man Jewi­son in Israele con Ted Nee­ley (Gesù), Carl Ander­son (Giuda nero) e Yvonne Elli­man (Maria Mad­da­lena). Un’opera sim­bolo della contro­cul­tura, all’epoca cri­ti­cata per­ché quel Gesù troppo umano, inti­mo­rito dalla sua mis­sione, affas­ci­nato dalla Mad­da­lena, fu giu­di­cato “scan­da­loso”. Ma entrò nella sto­ria del cinema, un film cult da vedere e rive­dere che Rete 4 pro­pone alle 0.50 il giorno di Pasqua. […]

—-

tra­duc­tion :

La Rep­pu­blica / Théâtre

L’opéra rock Jésus Christ Super­star fête ses 50 ans

En 1970 sor­tait le double album qui devint une comé­die musi­cale, que Lloyd Web­ber met gra­tui­te­ment sur You­Tube, et un film culte que la chaîne 4 pro­pose le jour de Pâques.

par SILVIA FUMAROLA

09 avril 2020

“Au-delà du spec­tacle, l’histoire de Jésus est un pilier de la culture euro­péenne et occi­den­tale : tout le monde a sa propre opi­nion, croyant ou non, et je pense que, il y a presque un demi-siècle, nous l’avons racon­tée de manière ori­gi­nale” expli­quait à ceux qui lui posaient des ques­tions sur le suc­cès de Jésus Christ Super­star, l’opéra rock le plus célèbre au monde. Il avait à peine 20 ans et Sir Andrew Lloyd Web­ber en avait 23, quand, en 1970, ils ont enre­gis­tré le disque entré dans l’histoire de la musique. Il y a un peu de l’Italie dans leur tra­vail puisqu’ils ont com­mencé à le pen­ser près de Vin­ti­mille, dans la mai­son de bord de mer de la tante de Rice.

Jésus Christ Super­star, un double vinyle his­to­rique, opéra rock dans lequel les deux jeunes auteurs incon­nus racon­taient la pas­sion de Jésus en ren­ver­sant le point de vue habi­tuel, en par­tant des réflexions de Judas, le dis­ciple traître.

Le rôle de Jésus était joué par le chan­teur de Deep Purple, Ian gil­lan, Mur­ray Head avait le rôle de Judas, Yvonne Elli­man celui de Made­leine et Barry Den­nen por­tait les habits de Pilate dans le disque et dans le film.

À l’époque, alors que la phi­lo­so­phie hip­pie conqué­rait le monde, le disque était consi­déré comme scan­da­leux. Mais cette his­toire de dou­leur si humaine, pleine de vie et de cou­leur, frappa pro­fon­dé­ment le public et gra­vit le som­met de tous les clas­se­ments (7 mil­lions d’exemplaires vendus).

“Ce qui nous a aidés à l’époque, c’est que nous ne savions pas exac­te­ment ce que nous fai­sions. Nous sommes par­tis du disque” a expli­qué Rice. “Une fois fini, nous avons vu qu’il pou­vait fonc­tion­ner comme opéra rock au théâtre : Nous ne vou­lions pas d’une comé­die musi­cale conven­tion­nelle”.

Par­tis de simples beaux espoirs, les deux gar­çons allaient deve­nir les rois de la comé­die musi­cale, auteurs de suc­cès mon­diaux comme Cats, Evita, Le Fan­tôme de l’Opéra.

Ste­fano Bol­lani célèbre éga­le­ment les 50 ans du disque en revi­si­tant ce chef-d’œuvre dans son album qui vient de sor­tir : Piano varia­tions on Jesus Christ Super­star.

Lloyd Web­ber : “Ainsi est né Jésus Christ Super­star“

C’est le pro­duc­teur Roger Stig­wood qui a investi dans l’entreprise : il décida de mettre en place la comé­die musi­cale — l’un des plus grands suc­cès de Broad­way — et réa­lisa le film (1973) tourné par Nor­man Jewi­son en Israël avec Ted Nee­ley (Jésus), Carl Ander­son (Judas noir) et Yvonne Elli­man (Marie-Madeleine). Une œuvre sym­bole de la contre-culture, à l’époque cri­ti­quée parce que ce Jésus trop humain, inti­midé par sa mis­sion, fas­ciné par la Made­leine, fut jugé “scan­da­leux”.

Mais il entra dans l’histoire du cinéma. Un film culte à voir et à revoir que la chaîne 4 pro­pose à 0.50 le jour de Pâques. […]

fre­de­ric grolleau

