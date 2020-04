Lucie Rico, Le chant du Poulet sous vide

Truismes ver­sion volailles

« J’ai com­mencé à écrire Le chant du pou­let sous vide comme un conte, de la même manière que le mar­ke­ting fabrique des contes, jusqu’à nous faire croire que les ani­maux que nous man­geons sont d’adorables bêtes, saines et dévouées, avec les­quelles nous avons une rela­tion. » écrit l’auteure qui met en scène une héroïne orphe­line de mère.

Celle-là revient à la ferme et à son éle­vage de pou­lets. Cita­dine par ins­tants, elle doit les tuer et les vendre au mar­ché.



Paule l’héroïne peut se voir en sal­tim­banque fati­guée et qui se retrouve dans les cou­lisses d’une loge et d’une iden­tité trou­blée.

Elle tente de jouer son rôle d’épouse, mais comme les yeux fer­més, jusqu’à n’être plus qu’un pâle tro­phée sur le phal­lus de l’orgueil mas­cu­lin dont elle n’a pas grand chose à faire.

Elle veut recom­men­cer une vie selon un arché­type obses­sion­nel mater­nel. Nulle rési­lience. Nulle mal­trai­tance pour autant envers les pou­lets qu’elle doit mettre à mort. Mieux : elle s’attache à eux et ne par­vient à les sacri­fier qu’en leur ren­dant hom­mage.

Dans ce but, elle écrit leurs bio­gra­phies juste avant leur “exé­cu­tion’”. Le roman devient leurs his­toires de plus en plus mor­bides mais abso­lu­ment néces­saires à l’héroïne biographe.

Toute­fois, elle espère encore amé­lio­rer la vie des pou­lets et éla­bore un pro­jet fou afin d’humaniser leur exis­tence… Mais Paule est prise dans sa propre illu­sion. Ses “contes” deviennent absurdes et peu à peu l’héroïne perd pied : les êtres eux-mêmes du livre se trans­forment en pou­lets, l’humanité se déglingue entre son désir de consom­ma­tion et ses manières d’oublier une réa­lité car­nas­sière.

L’histoire s’y fixe. La soli­tude de l’héroïne aussi. « C’est là que j’ai vécu » aurait écrit Duras.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Lucie Rico, Le chant du Pou­let sous vide, P.O.L édi­teur, Paris, 2020, 272 p. — 18,90 €.