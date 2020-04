Dzian Baban, Voijtech Masek & Jiri Grus, Le dragon ne dort jamais

Une sym­bo­lique du dragon !

Le pré­sent album a été publié en 2015 par la ville de Trut­nov, en Répu­blique tchèque. Le scé­na­rio s’inspire de chro­niques rela­tives à la fon­da­tion de la cité au tour­nant du XIe siècle par le che­va­lier Albrecht.

Dans une région sau­vage, deux hommes che­minent. Miku­las presse Pavel pour ren­trer avant la nuit au pré­texte que Mes­sire les attend. Mais le second veut man­ger des truites qu’il a repé­rées. Alors qu’ils se remettent en route, Pavel voit une belle jeune fille jouant de la flûte. Il pour­suit sa vision et Miku­las le rat­trape de jus­tesse avant qu’il ne chute d’une falaise. Au fond du gouffre ils voient un dra­gon furieux qui souffle sur eux un nuage de feu.

Albrecht veille dans la nuit, sou­cieux de la res­pon­sa­bi­lité que lui a confié le duc Ulrich, à Prague. Il doit trou­ver, pour la com­mu­nauté qui le suit, une terre nou­velle, raser la forêt, bâtir une cité, don­ner du tra­vail. Seul dans une tour, cette mis­sion l’accable. Un homme entre, qui lui rap­pelle com­ment il a fait occire toute une troupe de bri­gands, déca­pi­ter son chef. Albrecht et son groupe se sont ins­tal­lés sur leur campement.

Pavel et Miku­las ne sont pas écou­tés. Ils sont même moqués quand ils racontent leur ren­contre avec le dra­gon. Mais, le len­de­main Le che­va­lier veut se rendre compte et des­cend dans le gouffre. Il reçoit le souffle de la bête. Remonté en état de cata­to­nie, il reste para­lysé.

La com­mu­nauté s’interroge. Que faut-il faire ? Faut-il s’enfuir, pré­ve­nir le duc à Prague ou, comme le pro­pose Pavel, tuer le dra­gon et, pour cette action d’éclat, rece­voir des récom­penses, deve­nir à l’instar des nobles ?

Alors que Pavel et des vil­la­geois mettent tout en œuvre pour tuer le monstre, arrive Anselme, un moine errant accom­pa­gnée d’Alba qu’il pré­sente comme une orphe­line qu’il a recueillie. Quand il prend connais­sance de la situation…

Les deux scé­na­ristes détaillent les quelques jours entre la décou­verte du dra­gon et sa mort. Ils pro­posent toute une gamme de réac­tions de la part des membres de la com­mu­nauté. Ils décrivent tous les effets et toutes les consé­quences de cette décou­verte, les actions, les peurs, les dis­sen­sions, les inter­ro­ga­tions. C’est un groupe de pion­niers, des arti­sans, des pay­sans avec femmes et enfants qui font face à un grand dan­ger.

Le che­va­lier étant indis­po­nible, les opi­nions des uns et des autres divergent. Cer­tains veulent débar­ras­ser la région du monstre pour éta­blir une cité dans la paix et la pros­pé­rité, d’autres pré­fèrent quit­ter les lieux même si ceux-ci semblent fer­tiles et pro­pices à une ins­tal­la­tion durable.

Le pou­voir vacant attire quelques pré­ten­dants. La venue d’un escroc en froc avec son bla­bla quant à un châ­ti­ment divin fait tou­jours recette quels que soient les lieux et les époques. Il se trouve tou­jours des oreilles atten­tives et crain­tives.

Les auteurs montrent com­ment s’installe la prise de pou­voir avec la com­pli­cité d’un vil­la­geois qui se découvre des ambitions.

Le des­sin de Jiri Grus, en cou­leurs directes, est enthou­sias­mant avec sa volonté de res­ti­tuer l’esprit de l’imagerie moyen­âgeuse. Celui-ci retrouve la tona­lité des fresques de cette époque tout en lui confé­rant un aspect plus moderne. Avec cet album, les auteurs invitent à revi­si­ter un conte médié­val et de fan­tas­tique, les deux allants sou­vent de pair, qui se déroule dans la Bohème du début du XIe siècle. C’est une épo­pée riche en com­bats, en super­sti­tions où l’âme che­va­le­resque côtoie la per­fi­die, où l’individuel s’oppose au col­lec­tif, une fable ser­vie par un gra­phisme de toute beauté.

serge per­raud

Dzian Baban & Voi­j­tech Masek (scé­na­rio), Jiri Grus (des­sin et cou­leurs), Le dra­gon ne dort jamais (Drak nikdy nespi), tra­duit du tchèque par Benoît meu­nier, Cas­ter­man, mars 2020, 152 p. – 25, 00 €.