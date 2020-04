Monique Domergue, Ce qu’à d’autres

Je c’est l’autre

Ce qu’à d’autres est le qua­trième recueil aux édi­tions Jacques Bré­mond de Monique Domergue. Il est com­posé de 13 moments de prose poé­tique où l’auteure exprime une rêve­rie et une réflexion à par­tir de Kapus­cinsky, Alexie­vitch, Spi­noza, Dos­toïevski, New­ton, le Psaume de David, Vian, l’Évangile de Jean, Molière, Billie Holi­day, Your­ce­nar et Laupin.

Le livre est écrit sans ponc­tua­tion. Des espaces en seg­mentent le rythme et le souffle. La com­po­si­tion de Jacques Bré­mond et les des­sins à la craie grasse de Jean-Paul Domergue faci­litent la lecture/vision des textes de la savoyarde. S’y retrouvent le dénue­ment, l’amour de l’exilé, du démuni chers qu’elle affec­tionne, ses admi­ra­tions et tous les visage “que je n’ai pas croi­sés et qui me/manquent le dehors est un dedans ».

Un texte par page — avec la cita­tion qui le pré­cède — crée la poro­sité d’un “moi” des plus pudique et mis au neutre. Il rap­pelle à chaque fois que tout s’écrit en écho à l’autre et au monde. Dans le trem­ble­ment d’un pétale ou un cris­tal déni­ché dans des mon­tagnes qui passent de la boue au rocher après une cer­taine altitude.

Les Alpes font échap­per à la bar­ba­rie des orpailleurs de tout genre et pour les­quels le crime s’habille “de draps clairs choc du cou sous la hache cri du crâne sur le roc cha­loupes ren­ver­sées grappes d’humains comme des chats”. Contre la vio­lence gré­gaire, la créa­trice met dans ses tuyaux poé­tiques une pro­fonde dou­ceur.

L’amour est là comme une par­ti­cule pré­cieuse et par­fois un mirage à qui le cherche. Mais au-delà des veaux d’or une extase humaine reste pos­sible là où appa­raît une “petite fille petite fleur de meri­sier toutes deux sau­vages sau­vées dans la confiance et ce savoir frêle et têtu d’une vie à l’autre suspendue”.

Il s’agit donc d’aimer encore et au besoin se lais­ser prendre en sur­prise par l’ombre et non la proie, par la beauté des sai­sons et non les châ­teaux en Espagne au-delà des vani­tés éten­dues et des contrées par­fois dévoyées par leurs prédateurs.

jean-paul gavard-perret

Monique Domergue, Ce qu’à d’autres, Edi­tions Jacques Bré­mond, 2020., 13 p.- 20,00 €.