Richard Meier, Main//lâchéE — Nul // jugemenT

La caverne du Néan­der­tal et de Platon

Richard Meier pro­pose le der­nier livre — le 37 ème — d’une série de ses car­nets. Il le défi­nit ainsi : “Tra­vail de ce qui vient de la bouche, va se pro­non­cer, bégaie­ment com­pris — se for­mer par lettres, à lettre, en mots et images de mots”. Une suc­ces­sions de blocs de mots sont là pour seg­men­ter l’espace mais aussi l’ouvrir.

Car sans eux il ne serait pas visible. Ils sont donc là, tra­ver­sant l’Achéron spa­tial pour “recueillir un rocher, un galet” par une forte typo­gra­phie en carrés.

“L’écrit trou­vera la ser­rure des matières opaques. La balance entre la folie des lignes et des taches intro­duit un s i l e n c e ” ajoute le poète et plas­ti­cien. Il fait suc­cé­der lignes et taches contre le blanc du sup­port et son silence. Les élé­ments écrits font blocs la où les mains noir­cies imprègnent sur les pages de neiges des formes pri­mi­tives.

Le poète revient à la caverne du Néan­der­tal et de Pla­ton. S’y mur­murent les désirs de mots et des sil­houettes aux ana­to­mies incertaines.

S’y ren­verse tout autant la géo­mé­trie du livre, Meier en force l’espace. L’obscur noir devient caresse par ses ten­dons qui mesurent la chair, la fripe, la tire, la tord tan­dis que des vagues entourent la pierre jetée sur la page.

Elle en rugit à sa manière.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, Main//lâchéE — Nul // juge­menT, Richard-Meier, Edi­tions Voix, 2020.