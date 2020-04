Bernard Swysen & Christian Paty, L’Odyssée de Pénélope – t.01 : “Premier chant”

L’Odys­sée avec ces héroïnes, c’est mieux !

Dans ce dip­tyque, le scé­na­riste entre­prend de racon­ter les aven­tures de Péné­lope qui a décidé d’aller recher­cher Ulysse car, ne reve­nant pas, il devait: “…sûre­ment traî­ner dans des tavernes avec des filles de petite vertu sur les genoux…“

C’est ainsi que ces quatre dames vont vivre les aven­tures qu’un cer­tain Homère a attri­bué, à tort, à Ulysse.

Sur un voi­lier, en mer Égée, il y a long­temps, trois femmes dis­cutent d’une qua­trième. “Vive­ment qu’elle retrouve son mari !” lance l’une d’elle. “Depuis qu’on est par­ties, notre reine est d’une humeur mas­sa­crante !” Il s’agit de Péné­lope par­tie à la recherche d’Ulysse, son mari, en com­pa­gnie de Mar­pé­sia, une Gothe, d’Antiope et de Lam­pédo. Elles abordent sur un rivage et arrivent sur un champ de bataille où trône un énorme che­val en bois. Elles inter­rogent un vieil homme assis sur une marche. Il ne se fait pas prier pour racon­ter. Son récit s’étale sur la fin de la jour­née et toute la nuit.

Pen­dant ce temps Ulysse est ren­tré à Ithaque et apprend que Péné­lope est par­tie le cher­cher.

Sur le voi­lier, elles ne peuvent plus se diri­ger à cause de la nuit. Elles jettent l’ancre qui assomme Tri­ton, un fils de Poséi­don qui nageait par là. Il veut ven­ger l’affront et la grosse bosse qu’il a sur le front.

Le jour venu, elles abordent un nou­veau rivage où fleure bon une drogue de l’oubli tes­tée par deux des fidèles de la reine. Cette der­nière les récu­père et s’enfuit. Une tem­pête les pro­jette sur un nou­veau rivage où elles se retrouvent face à Poly­phème le cyclope…

Le scé­na­riste reprend les exploits contés dans l’Odys­sée en les fai­sant réa­li­ser par quatre héroïnes avec le parti pris de l’humour. Et l’humour, il n’en manque pas, que ce soit dans les situa­tions, les dia­logues, les répar­ties, les déca­lages entre les pro­pos et les atti­tudes, les ana­chro­nismes ver­baux… Ber­nard Swy­sen se déchaîne fai­sant, par exemple, orga­ni­ser par un Tri­ton qui peau­fine sa ven­geance, un Ze Voice consa­cré aux chan­sons sur les femmes. Il convoque Julio Igle­sias, Julien Clerc, Serge Lama, Charles Azna­vour.

Dans une scène, Circé, ayant changé les marins en porcs, les fait jeter dans la mer depuis son palais avec une cata­pulte et est inter­pel­lée par Péné­lope : “Dites, ça vous amuse de cata­pul­ter de la char­cu­te­rie sur les gens ?”. Laquelle répond : “Les hommes me répugnent. Alors je leur donne leur véri­table appa­rence ! Puis je balance mes porcs.”

Le des­sin de belle fac­ture, mi-réaliste, mi-caricatural, est l’œuvre de Chris­tian Paty. Il croque des monstres affreux à sou­hait, déclenche des belles colères de Poséi­don et livre des décors attrac­tifs au pos­sible. Sophie David place des cou­leurs lumi­neuses, bien dans la réa­lité de cette si magni­fique Grèce.

Un album qui réunit tous les ingré­dients d’une belle paro­die, fort plai­sante à découvrir.

serge per­raud

Ber­nard Swy­sen (scé­na­rio), Chris­tian Paty (des­sin) & Sophie David (cou­leurs), L’Odyssée de Péné­lope – t.01 : Pre­mier chant, Soleil, coll. “Hors col­lec­tion”, jan­vier 2020, 48 p. – 10,95 €.