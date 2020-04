Dominique Fourcade, Magdaléniennement

Lais­ser adve­nir une parole libre

Magda­lé­nien­ne­ment est un adverbe inventé par l’auteur, à par­tir du mot Mag­da­lé­nien qui désigne la période pré­his­to­rique du Paléo­li­thique supé­rieur. C’est l’époque dont le chef-d’oeuvre est la grotte de Las­caux avec ses pein­tures parié­tales.

A parir de là, le poète Dominque Four­cade crée une sorte poème médi­ta­tif qui tient de la chro­nique intime. Y est posée la dis­tinc­tion entre le moderne, qui est une esthé­tique et une poé­tique, et le contem­po­rain — notion pure­ment chro­no­lo­gique. A ce titre, Las­caux ou les sta­tuettes de la civi­li­sa­tion des Cyclades vieilles de plus de 5000 ans sont modernes tout comme Cézanne.

L’objec­tif de cette impor­tante réflexion devient une forme de rêve­rie. Mais elle n’a rien d’un songe. Il s’agit de prou­ver l’émergence du moderne en diverses périodes et arts (pein­ture, musique, danse).

Les évé­ne­ments qui ponc­tuent la vie de l’auteur et de note monde émergent à tra­vers divers “acteurs” très dif­fé­rents de Proust à Are­tha Frank­lin ou Bashung.

L’auteur de Rose-déclic (P.O.L, 1984) remet en jeu divers liens lan­ga­giers, cultu­rels, idéo­lo­giques. Il les dénoue car ils entravent le sens et il en appelle à une matrice. L’auteur “désaf­fuble” toute une vision en une ouver­ture de l’Histoire là où l’écriture ne s’enferme pas sur elle-même. Et où elle n’hésite pas à affron­ter l’horreur de notre époque, ses pré­sup­po­sés, des dik­tats.

Four­cade cherche à absor­ber l’hétérogénéité pour lais­ser adve­nir une parole libre capable de démul­ti­plier les angles de vues et de pensée.

jean-paul gavard-perret

Domi­nique Four­cade, Mag­da­lé­nien­ne­ment, P.O.L édi­teur, Paris, 2020, 192 p. — 21,00 €.