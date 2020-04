Dauphine d’Haese, Le dîner en ville

L’incon­nue dans la maison

De Dau­phine d’Haese on ne sait rien. Ou presque. Sinon qu’elle fut l’épouse de l’artiste Rein­houd. Elle par­ta­gea la soli­tude de cet irré­gu­lier de l’art aussi belge que génial. Après une for­ma­tion chez un orfèvre puis à l’Ecole Natio­nale Supé­rieure d’Architecture et aux Arts Déco­ra­tifs de Bruxelles, il se lança dans la sculp­ture. Membre du groupe Cobra, il fit la connais­sance entre autres de Chris­tian Dotre­mont, Hugo Claus, Raoul Ubac et sur­tout Pierre Pierre Alechinsky.

En dehors de cet élé­ment bio­gra­phique au sujet de son épouse, d’elle nous connais­sons un seul livre : Le dîner en ville. A par­tir des “monstres” de son mari, elle a écrit et créé une pièce super­be­ment baroque dans l’esprit ou la mou­vance de Ghel­de­rode, Pica­bia et du sur­réa­lisme belge.

752 titres de sculp­tures pré­sen­tés par son mari dans le monde entier entrent en réac­tion les unes avec les autres et consti­tuent les répliques où se retrouve par exemple “Por­tez moi comme votre idéal” de “l’inventeur de visières”..

L’effet est mer­veilleux. Les titres sont aussi drôles que sont gogue­nardes les figu­ra­tions qui remontent — via Cobra — vers Brue­ghel, Bosch et les légendes médié­vales. Il y a là une “his­toire” propre moins à faire la grasse mati­née qu’à rani­mer le feu dans un poêle de faïence belge.

Le mon­tage crée un monde sur­pre­nant et trans­forme ce texte est ovni : il n’a pas connu jusque là sa juste place. Fata Mor­gana devrait son­ger à le republier.

jean-paul gavard-perret

Dau­phine d’Haese, Le dîner en ville, Gra­vures de Rein­houd, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 1998.