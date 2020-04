Helmut Newton à Turin

Réalité rêvée

Le minis­tère ita­lien du Patri­moine cultu­rel et des Acti­vi­tés et du Tou­risme (MiBACT) a ouvert vir­tuel­le­ment, et gra­tui­te­ment, les lieux de culture pen­dant la période de fer­me­ture due au coro­na­vi­rus.

Au GAM de Turin l’exposition Hel­mut New­ton. Works oga­ni­sée par Mat­thias Har­der - direc­teur de la Hel­mut New­ton Foun­da­tion de Ber­lin — est donc offerte grâce au Net. Tout le par­cours de créa­teur est pré­senté en une soixan­taine de tirages d’exception.

L’artiste, par ses angles para­doxaux et ses nar­ra­tions, a trans­formé la photo de mode en racon­tant des his­toires qua­si­ment poli­cières où les man­ne­quins deve­naient actrices de romans-photos muets.

Ses cli­chés fétiches sont là : ceux pour Mario Valen­tino et Thierry Mugler en 1998, des cou­ver­tures de Vogue et divers por­traits ( Leni Rie­fens­tahl, Paloma Picasso, Andy Warhol, Anita Ekberg, etc.)

Le tout au ser­vice d’un luxe clas­sieux bourré de réfé­rences cultu­relles et d’humour au sein d’un jeu autant sur la dis­tance que sur le voyeu­risme.

Jaillit tou­jours une réa­lité rêvée même à tra­vers les cau­che­mars des plus enjoués.

jean-paul gavard-perret

Hel­mut New­ton, Works, GAM (Gal­le­ria civica d’arte moderna e contem­po­ra­nea), Turin.