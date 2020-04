Fiona Barton, Le Suspect

Un aspect peu riant de la Thaïlande

Avec un sujet assez banal, les voyages de jeunes gens qui sou­haitent décou­vrir une par­tie de la pla­nète avant de s’engager, soit dans des études longues, soit dans la vie pro­fes­sion­nelle, Fiona Bar­ton tisse un récit com­plexe et d’une grande intensité.

À trois heures du matin, Kate est réveillée. Jake, son aîné, s’excuse d’avoir raté son anni­ver­saire. Cela fai­sait sept mois qu’il n’avait pas appelé. Brillant élève, il a décidé brus­que­ment, il y a deux ans, de par­tir à la recherche de lui-même en Asie du Sud-Est.

Les­ley O’Connor est ter­ri­ble­ment inquiète. Cela fait une semaine qu’Alex, sa fille, n’a pas donné de nou­velles. Elle devait appe­ler depuis Bang­kok pour les résul­tats du Bac. Alex est par­tie, pour quelques mois, avec Rosie Shaw, son amie.

Kate, une petite cin­quan­taine, est jour­na­liste au Daily Post, le quo­ti­dien de Win­ches­ter. En ce 15 août 2014, il ne se passe pas grand-chose. À la recherche d’un sujet, elle contacte l’inspecteur Bob Sparkes. Il lui indique un appel rela­tif à deux jeunes filles, par­ties en Thaï­lande, qui ne donnent plus signe de vie.

À Bang­kok, quelques jours plus tôt, le voyage de rêve com­mence mal pour les deux filles. Alex ne trouve pas la pen­sion rete­nue et elles s’installent dans une auberge de jeu­nesse peu relui­sante. Elle ne s’entend pas bien avec Rosie. Elle ne devait pas par­tir avec elle. Le chan­ge­ment a eu lieu presque au der­nier moment quand son amie s’est désis­tée. Rosie, au col­lège, ayant eu vent de la situa­tion, s’est invi­tée.

Kate, avec Joe l’apprenti jour­na­liste dont elle a la charge, ren­contre les familles, ques­tionne, enquête, écrit des articles. Paral­lè­le­ment, les réseaux sociaux sont acti­vés… sans résul­tats. Les décou­vertes alar­mantes se suc­cèdent. Et “la foudre” tombe sur Kate…

Ce sont les mères qui sont en vedette, les véri­tables héroïnes du roman. Les hommes sont dis­crets, effa­cés ou absents que ce soit le père de Jack, celui d’Alex ou de Rosie. Ce der­nier est même parti fon­der une nou­velle famille.

À petites touches pré­cises, inci­sives, la roman­cière construit les rela­tions entre ses per­son­nages. Elle déve­loppe des com­por­te­ments, des rap­pro­che­ments, des com­pli­ci­tés qui pour­raient, avec peu de chose, bas­cu­ler dans des sen­ti­ments plus forts.

Elle évoque le poids de l’enfance, le sen­ti­ment de rejet, les frus­tra­tions, le désir, les drogues, les aven­tures et l’amour. Elle décrit bien le poids que font por­ter des parents, de façon sou­vent invo­lon­taire voire incons­ciente, à leurs enfants avec les ambi­tions qu’ils ont pour eux.

Mais, elle décrit la pug­na­cité de mères vis-à-vis de leur pro­gé­ni­ture, cet ata­visme, ce besoin de pro­tec­tion qui peut chan­ger les femmes.

La roman­cière brosse la pein­ture de la société d’une petite ville du sud de l’Angleterre et, en contre-point, un éclai­rage sur le quo­ti­dien en Thaï­lande, à Bang­kok dans cer­tains milieux.

Fiona Bar­ton s’est docu­men­tée aux meilleures sources, allant dans les ruelles glauques de Bang­kok, se fai­sant expli­quer par des cor­res­pon­dants, des fonc­tion­naires, les arnaques aux touristes.

Après La Veuve (2017), La Cou­pure (2018), Les Édi­tions Fleuve noir donnent à lire un roman puis­sant, à l’intrigue sub­tile qui inter­pelle, por­tée par une gale­rie de pro­ta­go­nistes magni­fi­que­ment campés.

serge per­raud

Fiona Bar­ton, Le Sus­pect (The Sus­pect), tra­duit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Séve­rine Que­let, Fleuve noir, coll. “Thril­ler”, jan­vier 2020, 504 p. – 20,90 €.