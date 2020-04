Le pico­reur des brumes

S’éle­ver est plus facile à dire qu’à faire : d’où cette navi­ga­tion moins pour atteindre le ciel que la terre. Chaque fois c’est une décou­verte, la conquête d’un monde nou­veau loin des mam­mi­fères marins.

Nous y res­tons petits et tou­jours en funam­bules empor­tés par le désir humain pour de nou­velles explo­ra­tions afin de ne pas se replier sur nous-mêmes et avancer.

Des pays d’ocre ou d’autres cou­leurs, le poète perce le silence, curieux de ses secrets. Pierre Joquel, arpen­teur de che­min, balise son iti­né­raire et les lieux et leurs courbes à l’épreuve du temps.

Telle est sa conquête là où il s’agit jouer avec tout sans se las­ser de l’enfance et vivre d’un rien parmi des autoch­tones inconnus.

Le pico­reur des brumes explore ces ter­ri­toires comme autant d’îlots là où rien pour­tant ne se réduit à un diver­tis­se­ment d’ilotes. Le poète marche plus loin que lui-même dans l’éternel désir de par­tir.

Et qu’importe si, par­fois, il a peur de perdre ses pieds.

jean-paul gavard-perret

Patrick Joquel, Terre ! Terre !, illus­tra­tions de Natha­lie de Lau­ra­dour, édi­tions Voix Tis­sées, coll. AAA, Mon­trouge, 2019.