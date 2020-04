Journée internationale du livre pour enfants : Peppa Pig le plus populaire

Jour­née inter­na­tio­nale du livre pour enfants : Peppa Pig le plus populaire

Les clas­siques tou­jours au top, de T’choupi à Dora l’exploratrice

A l’occasion de la Jour­née inter­na­tio­nale du livre pour enfants le 2 avril, SEM­rush, spé­cia­liste du mar­ke­ting digi­tal, s’est inté­ressé aux titres des livres pour enfants les plus popu­laires sur le web. Quelles sont les his­toires pour les 0–6 ans les plus recherchées ?

Métho­do­lo­gie : pour chaque mot-clé, SEM­rush comp­ta­bi­lise les recherches effec­tuées sur Google.fr en 2020.

Le cochon bri­tan­nique devant le man­chot Français

Avec ses célèbres cochons créées par Neville Ast­ley et Mark Baker, Peppa Pig (5.505.231 requêtes men­suelles en 2020) est de loin le livre pour enfants le plus recher­ché sur Google, devant T’choupi (3.017.538), petit man­chot (et non un pin­gouin…) ima­giné par Thierry Cour­tin dès 1992. Enfin, les chiens cana­diens de Pat Patrouille (2.426.308) ter­minent le podium.

Rele­vons que les clas­siques font de la résis­tance, avec Petit ours brun (1.456.000) en qua­trième posi­tion, Oui-Oui (1.071.538) en cin­quième, Win­nie l’ourson (545.031) en hui­tième et Dora l’exploratrice (508.200) en neuvième.

