Frédéric Debomy & Benoît Guillaume, Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes

Quand le boud­dhisme prône la violence !

Les auteurs se mettent en scène dans ce roman gra­phique. À Ran­goun, en Bir­ma­nie, ils regardent avec éton­ne­ment le por­trait géant d’Aung San Suu Kyi sur une façade d’immeuble. Ils se remé­morent briè­ve­ment le par­cours de cette dame, son oppo­si­tion aux mili­taires, son prix Nobel de la Paix, la vic­toire de son parti aux élec­tions de 2015. Ils s’étonnent de son assour­dis­sant silence quant au net­toyage eth­nique des Rohin­gya musulmans.

Pour com­prendre, ils sont venus sur place cer­ner la réa­lité poli­tique du pays, les rai­sons de ces car­nages, de ces dépla­ce­ments de popu­la­tions. Ils sont à la recherche de témoi­gnages, essayant d’avoir une gale­rie de per­son­na­li­tés la plus large pos­sible de manière à être exhaus­tif. Ils veulent retra­cer les dif­fé­rentes étapes qui ont per­mis l’émergence de cette situa­tion, étu­dier la rhé­to­rique de meneurs, de ces moines-bonzes qui délivrent des mes­sages de haine, qui poussent des com­mu­nau­tés à en repous­ser d’autres.

Ils par­courent le pays, ren­contrent des mili­tants pour les droits de l’homme, des gens qui s’étaient levés contre la dic­ta­ture de la junte, des jour­na­listes, des chauf­feurs de taxis… A tra­vers ces ren­contres, ces inter­views, par­fois réa­li­sées par per­sonnes inter­po­sées car le mili­tant est sous sur­veillance, les auteurs dressent un état des lieux. Ils arrivent à la conclu­sion qu’une idéo­lo­gie natio­na­liste a pris le pas sur toutes autres opi­nions. Le socle est Ma Ba Tha, un mou­ve­ment incarné par le bonze Wira­thu, une figure de proue de ces idées fon­da­men­ta­listes. Il est par­ti­cu­liè­re­ment violent sur les réseaux sociaux lorsqu’il éructe, par exemple : “Si cer­taines femmes ne par­viennent pas à trou­ver de mari, qu’elles prennent un chien : les chiens valent bien les musul­mans.” C’est lui qui traite de pute une envoyée de l’ONU. Cepen­dant, il est quelque peu mis à l’écart, son compte Face­book a été fermé et il est inter­dit de ser­mon. Mais la haine qu’il a semée est bien pré­sente et s’amplifie.

La Ligue Natio­nale pour la Démo­cra­tie, la LND, dont fait par­tie Aung San Suu Kyi, a gagné les élec­tions de 2015 et formé un gou­ver­ne­ment offi­ciel­le­ment non mili­taire. Cepen­dant, les pro­messes de cam­pagne ne sont pas tenues. La consti­tu­tion de 2008, conçue par les mili­taires, est tou­jours en vigueur. Elle les avan­tage. Les auteurs s’attachent éga­le­ment à la situa­tion des femmes bir­manes, un sta­tut qui n’a rien à envier à ceux pré­co­ni­sés par des tali­bans et autres extré­mistes. Si la consti­tu­tion de 2008 prône l’égalité entre les sexes, elle pré­cise bien que : “Rien ne doit empê­cher la nomi­na­tion d’hommes aux postes qui sont jugés conve­nables seule­ment pour les hommes.”

Avec ce roman-graphique, Fré­dé­ric Debomy et Benoît Guillaume pro­posent une res­ti­tu­tion la plus exhaus­tive pos­sible, fai­sant témoi­gner nombre de per­sonnes de dif­fé­rentes eth­nies, reli­gions, pro­fes­sions, repré­sen­tants de cou­rants d’idées divers. L’opinion est très par­ta­gée quant à la posi­tion d’Aung San Suu Kyi, cette figure inter­na­tio­nale qui, sous des appa­rences d’autonomie, semble pié­gée, qua­si­ment sans pou­voir dans une pseudo démo­cra­tie. Pour cer­tains, tou­te­fois, elle est une sorte de dic­ta­trice démo­cra­ti­que­ment élue.

Les illus­tra­tions sont l’œuvre de Benoît Guillaume qui, à grands traits dyna­miques, avec une mise en cou­leurs directes, donne un sup­port très visuel aux pro­pos de Fré­dé­ric Debomy. L’usage du feutre de cou­leur, du cro­quis à main levée pour sai­sir l’instantané donne une spon­ta­néité inté­res­sante. Une enquête pas­sion­nante qui éclaire par­fai­te­ment une situa­tion chao­tique où une mino­rité concentre les ani­mo­si­tés d’une par­tie de la popu­la­tion sous cou­vert de religion.

serge per­raud Fré­dé­ric Debomy (auteur) & Benoît Guillaume (illus­tra­teur), Aung San Suu Kyi, Rohin­gya et extré­mistes boud­dhistes, Mas­sot Édi­tions, mars 2020, 104 p. – 21,90 €.