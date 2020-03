Twiggs Jameson, Billy et Betty

Le sévice à la personne

“On ignore encore qui se cache der­rière le pseu­do­nyme de Twiggs Jame­son, et même s’il s’agit là d’un pseu­do­nyme” écrivent les édi­teurs de cette édi­tion fran­çaise de Billy & Betty dont la publi­ca­tion ori­gi­nale date 1968.

L’auteur serait né en 1933 dans le Mis­souri, aurait tra­vaillé une quin­zaine d’années pour des presses uni­ver­si­taires avant de choi­sir de vivre retiré tout en écri­vant des textes pes­si­mistes étranges et drôles.

Deux frère et soeur — Billy & Betty — vivent ensemble. La sexua­lité est le prin­ci­pal tour­ment de leur vie.

Et ils affrontent dans cette fic­tion une série d’événements per­tur­ba­teurs où l’on se désha­bille beau­coup pour lais­ser appa­raître des sexes éblouis qui ne sont pas faits que pour enfi­ler des perles en des “expé­ri­men­ta­tions” où la psy­cho­lo­gie — sociale ou per­son­nelle — peut surprendre.

Enla­cées, ves­sies et lan­ternes cognent pour que vive la vie même lorsque les femmes ont l’air d’une cre­vette et les homme d’un cacha­lot dans leurs com­por­te­ments et attentes. On y pète faci­le­ment les plombs et les métros y sont sou­vent ratés.

Il y a des tours de reins et bien des débor­de­ments dans cette vision du monde popu­laire. Elle n’a pas pris une ride même si l’écriture manque d’une cer­taine qua­lité. Elle garde tou­te­fois le mérite de balan­cer tout roman­tisme dans ce qu’on appel­lera le ser­vice ou le sévice à la personne.

jean-paul gavard-perret

Twiggs Jame­son, Billy et Betty, tra­duc­tion de Jean Fran­çois, illus­tra­tions ori­gi­nales de Bélom, Edi­tions Lenka Lente, Nantes, 2020, 220 p. — 10,00 €.