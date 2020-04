Clotilde Bruneau, Isa Python & Scarlett Smulkowski, Mal tournée !

Une comé­die auda­cieuse bien tournée…

Qui, mieux qu’une femme peut par­ler de la sexua­lité, des fan­tasmes et des sti­muli d’une femme ? On a trop sou­vent, sur ce sujet, le point de vue mas­cu­lin, un point de vue obli­ga­toi­re­ment faussé dans la mesure où un homme est bien inca­pable d’exprimer ce que peut res­sen­tir une dame sexuel­le­ment exci­tée ou ce qui lui plaît d’imaginer pour l’être.

Aussi quand un trio de dames se réunit pour lever le voile sur la libido de la moi­tié de l’humanité, il faut s’y inté­res­ser vivement.

Daphné est tirée d’un pro­fond som­meil par la son­ne­rie de son Smart­phone, un réveil bien dif­fi­cile. Elle se traîne vers la salle de bains, jette un cachet de Doli Crâne dans un verre et jure, en pre­nant sa douche, de plus jamais boire, plus jamais !

Elle ras­semble ses sou­ve­nirs sur la soi­rée de la veille, les danses, la prise d’une drogue offerte par un mec. Elle sort de chez elle assez vaseuse. En pas­sant près d’un arbre, elle voit, en lieu et place, un énorme sexe mas­cu­lin en érec­tion. La mémère à tou­tou inter­ro­gée ne com­prend rien à ce que Daphné raconte et s’éloigne en la trai­tant de dro­guée.

Dans le bus, deux vieilles dames parlent de leurs dou­leurs d’arthrose dans les doigts. L’une d’elle explique qu’en fai­sant des exer­cices elle a moins mal. Daphné, effa­rée, les voit alors, jupes rele­vées, se cares­ser mutuel­le­ment la vulve, le cli­to­ris. La barre ver­ti­cale pour se tenir se change en une série de verges. Per­sonne ne com­prend son affo­le­ment, ce qu’elle tente d’expliquer.

Elle arrive en retard à la réunion sous les reproches de la res­pon­sable. Quand son voi­sin fait une remarque sur un des inter­ve­nants en le trai­tant de lèche-cul, Daphné assiste à un cun­ni­lin­gus en règle dudit inter­ve­nant sur sa res­pon­sable. Les logos sur les­quels elle a tra­vaillé se changent, sur ses feuilles de cro­quis, en vulves, verges, seins…

Quelle drogue a-t-elle pu ava­ler pour avoir de telles visions ?

Avec Daphné, une jeune femme céli­ba­taire qui tourne depuis plu­sieurs mois autour d’un mec, selon sa colo­ca­taire, la scé­na­riste déve­loppe nombre de situa­tions où elle confronte l’héroïne au sexe avec beau­coup d’humour. Car le ton géné­ral de l’album est joyeux même si Daphné vit des périodes de doutes quant à sa santé men­tale.

Pour­quoi cette peur, ce rejet face à une vulve décou­verte, une verge ? La vulve existe, plus de la moi­tié de l’humanité en est pour­vue, presque quatre mil­liards de per­sonnes. Pour­quoi la cacher comme une chose hon­teuse ? Faut-il soi-même être dérangé pour trou­ver de l’obscénité à la vue d’un sexe ?

Au-delà de l’humour, du trai­te­ment cocasse qu’en fait la scé­na­riste, il reste que les pen­sées qui peuvent être déclen­chées par des sti­muli sont fré­quentes et sou­vent d’ordre sexuel. Clo­tilde Bru­neau pro­pose une his­toire tru­cu­lente, pleine de rebon­dis­se­ments, jouant avec des situa­tions déca­lées, mais si dro­la­tiques.

Isa Python assure un des­sin semi-réaliste, avec un trait irré­sis­tible et dyna­mique. Elle retrans­crit toute la toni­cité de ce récit. Elle dote ses per­son­nages d’une expres­si­vité allant par­fois jusqu’à la cari­ca­ture et soigne par­ti­cu­liè­re­ment l’enchaînement des actions, les déra­pages visuels de l’héroïne et offre quelques double-pages à l’imagination débridée.

C’est Scar­lett Smul­kowski qui place une colo­ri­sa­tion à base de teintes douces qui passent bru­ta­le­ment à intenses dans les situa­tions de crise. Elle donne aux nom­breuses chairs ren­con­trées dans l’album une tona­lité sédui­sante.

Cet album est enri­chi par une pré­face de Céline Tran, la direc­trice de la col­lec­tion, d’une post­face des autrices et d’un cahier gra­phique qui pré­sente les esquisses et les recherches de la dessinatrice.

Mal Tour­née ! est un album réjouis­sant, décul­pa­bi­li­sant le sexe, l’acte sexuel à tra­vers le regard de trois autrices de grand talent.

serge per­raud

Clo­tilde Bru­neau (scé­na­rio), Isa Python (des­sin) & Scar­lett Smul­kowski (mise en cou­leur), Mal tour­née !, Glé­nat, coll. “Porn’Pop”, février 2020, 112 p. – 19,95 €.