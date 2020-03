Michèle Katz, Chronique d’une femme mariée

Femme au bord de la crise de nerfs

Saisis­sant la réa­lité comme l’imaginaire, Michèle Katz pro­pose des espaces intimes d’une femme mariée à coup de Rotring Radio­graph et sur sup­port papier.

Cette tech­nique anti­cipe la pen­sée dans une chro­nique qui échappe au jour­nal intime comme au récit documentaire.

Néan­moins, la vie est là en divers constats intimes (mens­trues) ou poli­tiques (le han­di­cap). Créées au début des années 70, ces images osent les organes géni­taux sans tabou ou éro­tisme. Tout est frac­tal dans cette éco­no­mie libi­di­nale — mais pas seule­ment.

L’artiste à la fois s’accorde au mou­ve­ment fémi­niste tout en s’en détachant.

Michèle Katz fut et reste une femme libre. Elle évoque dans ces des­sins au besoin ses déboires conju­gaux mais se retrouve tout autant, et par exemple l’influence de Bob Wil­son, dans les plas­ti­ci­tés et les déca­lages qu’elle pro­pose. L’ensemble n’a pas pris le moindre ride. Au contraire. Et l’artiste — entre vulves et phal­lus — en appelle à l’imaginaire des regar­deurs qui ne sont plus seule­ment voyeurs.

La mater­nité elle-même y est revi­si­tée sans comité d’éthique ou de modé­ra­tion là où la vio­lence n’est jamais occul­tée. Sa pré­sence et ses ten­sions créent l’insurrection du sens.

Bref, l’artiste réveille de bien des som­meils. Et ce, comme si le des­sin se défai­sait de lui même dans sa construc­tion : c’est le mys­tère que nous ne pou­vons com­prendre parce que nous y sommes pris.

Et c’est aussi parce que l’artiste ne connait pas l’image qui délivre qu’elle conti­nue aujourd’hui encore à la chercher.

jean-paul gavard-perret

Michèle Katz, Chro­nique d’une femme mariée avec entre­tien de l’artiste avec Mano, Burg, Edi­tions LAAC — Dun­kerque, 2020.

Expo­si­tion du 26 jan­vier au 30 août 2020.