Yann & Félix Meynet, Sauvage – t.05 : “Black Calavera”

Quel ave­nir pour Félix Sauvage ?

Ce sont des conser­va­teurs mexi­cains, exi­lés en France, qui inté­ressent l’impératrice Eugé­nie à leur cause. Ils veulent ins­tal­ler un sou­ve­rain euro­péen catho­lique et conser­va­teur pour s’opposer aux États-Unis pro­tes­tants. Napo­léon III voit l’occasion d’avoir un régime favo­rable aux inté­rêts fran­çais.

Maxi­mi­lien de Habs­bourg encou­ragé par sa femme Char­lotte, fille du roi des Belges Léo­pold Ier, finit par accep­ter de deve­nir empe­reur du Mexique.

Le capi­taine Félix Sau­vage et son alter ego autri­chien défendent, depuis leur bateau à aubes, l’accès à Mata­mo­ros. C’est une place convoi­tée pour ses richesses et son or blanc, le coton. Des sol­dats remarquent, parmi les cadavres des assaillants, un homme noir. Félix com­prend qu’il a, face à lui, des sol­dats amé­ri­cains et qu’on canarde sa posi­tion depuis le Texas. Mais Bazaine a inter­dit de ripos­ter car Washing­ton n’attend qu’un pré­texte pour inter­ve­nir au Mexique. Ils ne peuvent que repous­ser les assauts. Alors que la situa­tion devient inte­nable, arrive le vapeur Camargo avec des troupes fraîches, des Uhlans autri­chiens.

L’État-Major manque de ren­sei­gne­ments quant aux inten­tions des amé­ri­cains. Il faut aller espion­ner. C’est Félix et Hugon, parce qu’ils parlent anglais, qui sont dési­gnés pour aller au-delà du Rio Bravo. Ne pou­vant maî­tri­ser sa morgue, Hugon est démas­qué et condamné à mort. Felix tente de le faire éva­der, mais il est sur­pris et blessé pen­dant sa fuite…

Esme­ralda, dégui­sée en gar­çon, vole un pou­let pour cal­mer sa faim. Elle est rat­tra­pée par trois hommes qui veulent récu­pé­rer leur bien. Quand ils découvrent qu’elle une femme…

Dans cette série, l’histoire de ce fiasco est racon­tée à tra­vers le par­cours d’un jeune noble désar­genté animé de désirs de ven­geance. Un dip­tyque por­tant le titre de Char­lotte (Dar­gaud) raconte l’événement à tra­vers le regard de l’épouse du futur empe­reur. On a ainsi deux approches bien dif­fé­rentes mais qui se com­plètent à mer­veille.

Avec Sau­vage, c’est au ras du sol que le lec­teur vit cette expé­di­tion alors qu’avec Char­lotte c’est depuis le faste des palais qu’est raconté cet insuccès.

Yann, dans ce tome, déve­loppe les inten­tions hégé­mo­niques de Washing­ton. La guerre de Séces­sion vient de se ter­mi­ner et les diri­geants com­mencent à vou­loir, à l’instar des Anglais, pays dont ils sont ori­gi­naires en large majo­rité, piller les richesses de la Terre. Avec ces évé­ne­ments his­to­riques, le scé­na­riste façonne une belle intrigue appuyée sur des per­son­nages aux moti­va­tions diverses, ani­més de sen­ti­ments forts.

Félix Mey­net assure tou­jours un gra­phisme élé­gant, de très belle fac­ture. Son trait donne aux diverses actions, qu’elles soient vio­lentes ou plus sen­ti­men­tales, une puis­sance évo­ca­trice du plus bel effet.

Ce nou­vel album s’annonce comme le der­nier de la série à moins que Yann, dont l’imagination n’est jamais en défaut, trouve une suite cohé­rente.

Sau­vage est une belle série que l’on quitte à regret tant pour l’attrait du scé­na­rio que pour une mise en images qui fait plai­sir à voir.

Yann (scé­na­rio) & Félix Mey­net (des­sin et cou­leurs), Sau­vage – t.05 : Black Cala­vera, Cas­ter­man, février 2020, 48 p. – 13,95 €.