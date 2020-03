Collectif, Joris-Karl Huysmans. De Degas à Grünewald

Saisir le monde sen­sible comme supra sensible

J–K Huys­mans, dont l’aspect cri­tique d’art reste méconnu, trouve une mise en exergue de cet aspect de son oeuvre par cet ouvrage.

Il “entend mon­trer que ce “sup­posé fils de Zola agit davan­tage, et très tôt, en héri­tier de Bau­de­laire, sa véri­table auto­rité, et Gau­tier, très sou­vent cité, comme si le roman­cier de Marthe s’était dès le départ dou­blé de celui d’À rebours.”

Philo­sophe à plus d’un titre, il défend une double manière de créer : celle des peintres de la vie moderne et celle des explo­ra­teurs du rêve. Défendre les oppo­sés lui fut pré­ju­di­ciables aux yeux de ses pairs et de la cri­tique d’art en géné­ral.

Mais Huys­mans n’a d’yeux que pour le puis­sant, quelle qu’en soit la manière.

Entre les natu­ra­listes, les déca­dents et un « retour » aux Pri­mi­tifs sur fond de renais­sance catho­lique, l’auteur sait oser ce qui lui parle ou l’incite à s’interroger entre diverses clar­tés.

Elles passent chez lui plus par Frans Hals et Rem­brandt que par Degas.

Diag­nos­ti­cien de son pré­sent, pris par­fois pour un impro­bable théo­ri­cien, il pro­pose un dis­cours sans oeillères en un cur­sus qui suit les divers moments de ses périodes de créa­tion lit­té­raire.

Ne tom­bant jamais dans un absolu plas­tique, il s’oppose tout autant au nihi­lisme qui sacri­fie­rait une école au pro­fit d’une autre.

Existe pour lui dans l’histoire de la pein­ture de quoi sai­sir le monde sen­sible comme supra sensible.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Joris-Karl Huys­mans. De Degas à Grü­ne­wald, sous la direc­tion de Sté­phabe Gué­gan et André Guyaux, Coédi­tion Gal­li­mard / Musée d’Orsay, Livres d’Art Gal­li­mard, novembre 2019, 228 p. — 35,00 €.