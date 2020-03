Jean-Pierre Pécau & Fred Blanchard, La Malédiction du pétrole

Richesse ou malédiction ?

Le pétrole n’a pas tou­jours été l’or noir qui régit notre civi­li­sa­tion. Le gaz qui pou­vait s’échapper de poches était uti­lisé par des reli­gieux comme dans le fameux temple des Ado­ra­teurs du feu d’Atech­gah, à trente kilo­mètres de Bakou où une flamme a brûlé sans dis­con­ti­nuer pen­dant deux mille ans. L’Histoire ne dit pas qui a enflammé cette fuite de gaz.



Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le pétrole n’intéresse pas grand monde. Dans le Cau­case, il sourd à fleur de terre mais son exploi­ta­tion végète. C’est un des frères Nobel, en 1872, qui presque par hasard va don­ner le coup d’envoi. Les frères Nobel sont en Rus­sie où ils four­nissent les armées du Tsar en armes et muni­tions. Robert est mis­sionné pour explo­rer les forêts du Cau­case car il leur faut du bois pour les crosses de fusil. Il découvre les champs pétro­li­fères et achète, en place des arbres, une petite raf­fi­ne­rie. En quelques mois ils créent la Bra­no­bel, la pre­mière com­pa­gnie pétro­lière de l’histoire. Avec quelques inno­va­tions, le pro­duit com­mence à se répandre dans l’Europe. Ils sont très vite rejoints par les Roth­schild.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’aventure a com­mencé en 1859 lorsque le colo­nel Drake, à un jour près face à l’échéance des banques, découvre un gise­ment dont il va faire… un médi­ca­ment.

Un cer­tain Doc­teur Livins­ton, à la répu­ta­tion sul­fu­reuse, vend aussi ce médi­ca­ment. Il s’appelle en réa­lité Rocke­fel­ler Senior. C’est son fils, John, qui en ren­con­trant un chi­miste anglais, se lance dans la construc­tion d’une raf­fi­ne­rie. C’est le début d’une ful­gu­rante ascen­sion avec la créa­tion de la Stan­dard Oil.

Et les appli­ca­tions se mul­ti­plient. Le pétrole sert à s’éclairer, se chauf­fer, faire tour­ner des machines et avec l’arrivée du moteur à explo­sion et de l’automobile… Il va régner sur le monde.

Jean-Pierre Pécau raconte les com­bats que mènent les pétro­liers pour assu­rer leur appro­vi­sion­ne­ment, les pays qui doivent dis­po­ser de ce liquide miracle sans lequel la civi­li­sa­tion moderne ne peut tour­ner. C’est le récit des mono­poles, des 7 sœurs, ces 7 com­pa­gnies qui vont se par­ta­ger le pac­tole pen­dant presque un siècle. C’est le nerf de la guerre. Il sera déter­mi­nant pen­dant la Seconde Guerre mondiale.

Ce récit est par­fai­te­ment conté, mon­trant l’évolution du monde en fonc­tion de cette huile qu’il faut abso­lu­ment pos­sé­der. Explo­rant la géo­po­li­tique avec un sens aigu de la syn­thèse, le scé­na­riste raconte et explique l’Histoire du XXe siècle et livre quelques pros­pec­tives. On apprend que le fameux baril dont on nous rebat les oreilles avec son cours bour­sier a une conte­nance de 159 litres. C’était celle d’un ton­neau de bois de Penn­syl­va­nie. Et c’est cette unité de mesure qui est encore en vigueur aujourd’hui.

Fred Blan­chard assure un gra­phisme en noir et blanc avec une domi­nante de gris plus ou moins sombre. C’est splen­dide. Chaque vignette a fait l’objet d’un soin atten­tif où les détails sont nom­breux. Le sym­bo­lisme, très fort, sert le pro­pos à mer­veille.

La nar­ra­tion n’est faite que par car­touches. Les dia­logues sont inexistants.

Cet album éclaire l’histoire du pétrole depuis ses pre­mières exploi­ta­tions jusqu’à aujourd’hui. Le scé­na­riste met le pro­jec­teur sur les évé­ne­ments fon­da­teurs et sur ceux qui ont mar­qué une évo­lu­tion signi­fi­ca­tive, sur les tour­nants qui ont amené le monde à être aussi dépen­dant de cette éner­gie, à vivre cette course à l’abîme.

Superbe ! Magnifique !

serge per­raud

Jean-Pierre Pécau (textes) & Fred Blan­chard (des­sin), La Malé­dic­tion du pétrole, Del­court, coll. “Hors col­lec­tion”, mars 2020, 112 p. – 17,50 €.