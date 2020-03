Geetanjali Shree, Ret Samadhi — Au-delà de la frontière

Contre le silence et ses rubans de sangles

Geetan­jali Shree (née en 1957) est une des grandes écri­vaines de l’Inde et sa renom­mée a dépassé les fron­tières de son pays. Ses pièces sont par exemple jouées au Japon, à Ber­lin, au Canada ou en Corée du Sud.

Ret Samadhi est l’histoire d’une veuve de 80 ans. Elle quitte sou­dain la mai­son de son fils où elle vit selon la tra­di­tion. Elle est ensuite héber­gée par sa fille jour­na­liste et céli­ba­taire qui l’ouvre à une nou­velle culture et à une véri­table méta­mor­phose. Et ce, auprès d’une trans­genre de la com­mu­nauté des Hij­ras jusqu’à ce que l’amitié intense entre les deux femmes se casse : l’octogénaire décide alors de fuir avec sa fille vers le Pakistan.

Tout dans ce livre aux mots cou­pants, drôles atta­chants décloue divers types de fron­tières entre le fami­lier et l’étrange, le passé et le nou­veau, l’amour et la haine, les modèles et les genres.

Il ne s’agit pas de coudre ses oppo­si­tions mais de trou­ver en elles des point de réveils. Le silence et ses rubans de sangles n’est plus de mise. Et si l’étiolement de l’âge est là, il ne suf­fit pas à en encal­mi­ner le rêve, l’envol, l’enivrement dans ce qui tient aussi d’une satire.

Geetan­jali Shree étrille bien des alié­na­tions au souffle de son écri­ture là où se hisse et s’agrippe la liberté. A l’ombre de la lettre se démembrent les idées de mil­lé­naires obso­lètes qui fis­su­raient l’être lorsqu’il n’était pas le “bon”.

Dans un tel livre se mordent bien des com­men­ce­ments qui défient jusqu’au point final : pour­ront conti­nuer de “nou­velles formes qu’il reste à colo­rer pour que se lèvent d’autres his­toires” et d’autres femmes qui, comme l’héroïne, per­dront l’habitude d’être muettes et murées en elles.

jean-paul gavard-perret

Gee­tan­jali Shree, Ret Samadhi — Au-delà de la fron­tière, tra­duit du Hindi par Annie Mon­taut, Des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2020, 372 p. — 25,00 €.