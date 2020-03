Joël Leick, L’image possible

Dépôts de miel sur ano­nymes carcasses

Fran­chir le seuil des images toutes faites n’est pas un aban­don. Car il faut savoir outre­pas­ser les assises du beau. Et ce, en rec­tangles choi­sis afin d’en pro­po­ser l’épilepsie.

Leick dépose des bras­sées de lumière, des brins de joie là où pour­rait ger­mer la mélan­co­lie. Dès lors, les rebuts qui attristent enchantent à nou­veau l’espace que l’artiste reconfigure.

Sur de tels che­mins pour entre­prendre des choses folles, Joël Leick s’entête avec des paco­tilles. Seule leur effer­ves­cence l’attire.

De telles occa­sions incon­grues embrasent moins sa mémoire que son ima­gi­naire si bien que le plus ancien invente l’avenir : “Je vois : des dépôts de toutes sortes, des rési­dus de mémoire, ce qui jau­nit - miel du temps - un vieux mate­las de graisse forme un lin­ceul pour une nature indis­ci­pli­née. Ça fume. Je bloque ma res­pi­ra­tion. Mise au point. Je cap­ture une cabane où l’on creuse les car­casses ano­nymes. Il y a de l’or là-dedans.”

Pour cela, il suf­fit d’être pré­sent à soi et au monde même lorsque le confi­ne­ment est une néces­sité vitale. C’est même l’occasion pour l’artiste de ras­sem­bler des frag­ments de toutes sortes en des épo­pées sin­gu­lières, drôle et pro­fondes. Il suf­fit de tra­quer, fouiller pour les construire.

Existe alors un abou­tis­se­ment en soi de l’image. Le plai­sir ocu­laire se pro­duit là où Joël Leick réin­vente un tis­sage épi­der­mique ou un simple montage.

Des points vrillés s’amourachent entre eux par­fois comme les poux que dor­lo­tait Genet sur le grain de sa peau.

L’image devient convul­sive là où pour­tant son objet de départ n’était même plus un simple accessoire.

jean-paul gavard-perret

Joël Leick, L’image pos­sible, Fata Mor­gana, Fon­tr­foide le Haut, 80 p. — 13,00 €.