Bernard Swysen & Ptiluc, La véritable Histoire vraie — Staline

Une bio­gra­phie racon­tée avec un humour noir

Avec la série La véri­table His­toire vraie Ber­nard Swi­sen pro­pose les bio­gra­phies des grands méchants de l’Histoire. Certes, ils sont nom­breux et le choix s’avère dif­fi­cile. De plus, ils se renou­vellent, chaque siècle accou­chant de nou­veaux tyrans san­gui­naires.

Après quelques beaux spé­ci­mens tels que Hit­ler, Tor­que­mada, Attila… il man­quait un des meilleurs dans le genre : Sta­line. Cette injus­tice est répa­rée avec la paru­tion de ce sep­tième tome.

Si Sta­line réus­sit une opé­ra­tion de com­mu­ni­ca­tion sans pareil, ne s’est-il pas fait sur­nom­mer Le petit père des peuples ou comme l’écrit Gor­don Zola Le petit père dépeuple ? Il est sur le podium des plus grands cri­mi­nels de l’Histoire.

Avec une guerre contre la pay­san­ne­rie pour la col­lec­ti­vi­sa­tion for­cée des terres qui amena une famine effrayante res­pon­sable de 6 à 8 mil­lions de morts, des pro­cès fabri­qués de toutes pièces qui feront entre exé­cu­tions som­maires, purges… plus d’un mil­lion de cadavres.

S’il n’a pas inventé le Gou­lag, il s’en est mon­tré un fervent uti­li­sa­teur, le déve­lop­pant absur­de­ment, envoyant des dizaines de mil­lions de per­sonnes dans ces camps de la mort. Piètre chef de guerre, il sacri­fie des mil­lions de sol­dats contre l’armée alle­mande.

Il ins­ti­tue un régime de ter­reur dont on trouve peu de pen­dants ailleurs. La Guerre froide est pour lui l’occasion de faire quelques purges supplémentaires.

En 102 planches, Ber­nard Swy­sen décrit le par­cours de cet indi­vidu que rien ne pré­des­ti­nait à une telle car­rière. Il naît en Géor­gie, dans la petite ville de Gori. Son père, cor­don­nier, est un ivrogne invé­téré. Sa mère com­pense en le choyant avec les moyens du bord. C’est la misère noire. Il sur­vit à la variole, mais res­tera mar­qué à vie, et à dif­fé­rents acci­dents qui lais­se­ront des séquelles.

Sa mère veut qu’il soit prêtre, un haut sta­tut dans l’échelle sociale de cette région rurale. Il intègre le sémi­naire de Tiflis. Il fré­quente des por­teurs de ces idées révo­lu­tion­naires qui se font jour, fait des séjours en pri­sons, en camps. Il pro­gresse dans la hié­rar­chie et accède au prix de nom­breux meurtres – il faut bien éli­mi­ner les enne­mis du peuple – à des postes impor­tants dans la clan­des­ti­nité.

Le petit Ios­sif, sur­nommé Sosso par sa mère, a laissé place à Sta­line – l’homme de fer – qui va s’imposer comme le seul maître d’un immense empire, deve­nant incon­tour­nable sur la scène internationale.

Ptiluc, qui réus­sit à mer­veille le des­sin ani­ma­lier, assure le gra­phisme de cet album. Il pos­sède une belle maî­trise de ce genre avec ses célèbres albums où les rats tiennent les prin­ci­paux rôles. Sta­line est repré­senté par un ours, Lénine par un chat Trotski par un coq…

Il met en pages, avec dyna­misme, les dif­fé­rentes étapes de la vie de Sta­line, pri­vi­lé­giant les per­son­nages, délais­sant quelque peu les décors gran­dioses.

Une intro­duc­tion de Marie-Pierre Rey pré­sente, en deux pages, le per­son­nage. Cette his­to­rienne conclut son pro­pos par : “… la bande des­si­née convie ses lec­teurs à une plon­gée effi­cace dans la cruauté et l’absurdité du régime sta­li­nien. À l’heure où, ça et là, sur­gissent des réécri­tures com­plai­santes sinon frau­du­leuses de cette période, l’entreprise s’avère des plus salu­taires.” Un cahier fort bien venu com­plète la bio­gra­phie, reve­nant, par exemple, sur ce qu’est le com­mu­nisme, le der­nier tsar…

Un album pas­sion­nant pour la syn­thèse du scé­na­riste sachant rete­nir des moments clés de la vie du cri­mi­nel, raconté avec un ton enlevé, un humour pimenté, mis en images avec tonus par un Pit­luc au mieux de sa forme.

lire les pre­mières planches

serge per­raud

Ber­nard Swy­sen (scé­na­rio) & Pti­luc (des­sin et cou­leurs), La véri­table His­toire vraie – Sta­line, Dupuis, coll. “La véri­table His­toire vraie”, février 2020, 120 p. – 20,95 €.