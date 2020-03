Mathieu Mariolle & Federico Ferniani, La Voie du Sabre — t.03 : “L’incendie de l’esprit”

Sur les routes d’un Japon mythique

Cette tri­lo­gie raconte une his­toire d’apprentissage, l’enseignement d’une phi­lo­so­phie de vie dans un Japon médié­val et mytho­lo­gique.

Si la Voie du Sabre s’oppose à la Voie de l’Amour, elle reste noble car elle sert la jus­tice. Celui qui veut l’embrasser doit acqué­rir sagesse, bien­veillance, amour des autres et dénuement.

Miya­moto a voulu don­ner une for­ma­tion qui amène son jeune élève à com­prendre ce qu’il vou­lait lui ensei­gner à tra­vers les dif­fé­rentes situa­tions qu’il lui a fait vivre. Pen­dant les années qui ont pré­cédé son arri­vée devant le palais impé­rial, Mikédi a passé plu­sieurs mois dans une école de cui­sine, dans une pagode des plai­sirs, dans un vil­lage de pêcheurs. Chaque fois, l’apprenti com­men­çait au bas d’une échelle qu’il devait gra­vir bar­reau par bar­reau.

Cepen­dant, avec son carac­tère fou­gueux, Mikédi est tenté par le che­min tor­tueux qui mène au pou­voir et à ses illu­sions. Il fait la guerre, tue, pense que le peuple res­pecte tou­jours celui qui est devenu grand par les com­bats. Les leçons de Miya­moto seront-elles com­prises quand il le choque concer­nant le pou­voir : “Tu ne le mérites pas jeune Mikédi. Tu ne l’as jamais mérité.”

Mikédi est le fils d’un chef de guerre. Ce der­nier le confie à Miya­moto Musa­shi, un maître Samou­raï, pour le mener sur la Voie du Sabre et à Edo, la capi­tale de l’empire des quatre Poissons-Chats. Mikédi veut épou­ser la fille de l’empereur-dragon. Après diverses aven­tures plus ou moins réjouis­santes pour l’apprenti, ils ont com­battu et déca­pité les géné­raux des qua­trièmes et cin­quièmes armées.

Ils ont pris le com­man­de­ment de cette flotte immense et font route vers Edo tout en dis­cu­tant, sans être d’accord, des condi­tions qu’ils veulent impo­ser à l’empereur. L’émissaire s’emporte quand Miya­moto refuse l’offre faite. Qui sont-ils pour avoir une telle atti­tude : un vaga­bond puant et un bâtard fils d’un risible sei­gneur de la guerre ? L’insulte fait bon­dir Mikédi qui déca­pite l’émissaire et pisse sur son cadavre. Cette indis­ci­pline amène un duel entre le maître et l’élève, com­bat se ter­mi­nant par une bles­sure à la main de Mikédi.

Arrivé dans la capi­tale, Miya­moto aide une femme et son enfant. Il veut faire de celui-ci son nou­vel élève. L’empereur-fille attend Mikédi. Miya­moto, devant la porte du palais, lui annonce qu’ils se quittent pour tou­jours.

Mikédi est face à son destin…

Ce conte cruel est mis en images par un véri­table magi­cien du trait. Il offre des planches superbes, des pay­sages, des décors épous­tou­flants, truf­fés de détails, de petites choses qu’il faut cher­cher minu­tieu­se­ment ou se lais­ser séduire par la vue géné­rale. Cette qua­lité s’applique aux per­son­nages, une gale­rie variée de pro­ta­go­nistes, à la cho­ré­gra­phie et le dyna­misme des nom­breux com­bats.

Fede­rico Fer­niani se se révèle un des­si­na­teur de talent, osant sor­tir du cadre, faire fi des vignettes figées pour des vues attrac­tives. La mise en cou­leurs élé­gante de Luca Saponti est à l’avenant, don­nant chair aux par­ti­ci­pants, fai­sant res­sor­tir les ambiances avec les teintes tout à fait appro­priées. Un car­net d’esquisses com­plète avec bon­heur cet album.

Ce tome illu­mine cette tri­lo­gie qui vaut pour son thème, l’apprentissage et sa réus­site, ou son échec, pour le trai­te­ment scé­na­ris­tique qui reste fidèle au roman de Tho­mas Day.

Mathieu Mariolle intègre de nom­breuses réflexions sur l’honneur, la guerre, le pou­voir, son accès et ses limites, les che­mins tor­dus, voire déloyaux, pour le pos­sé­der. De plus, l’intrigue se nour­rit de rebon­dis­se­ments qui se suc­cèdent à un rythme soutenu.

serge per­raud

Mathieu Mariolle (scé­na­rio d’après le roman de Tho­mas Day), Fede­rico Fer­niani (des­sin), Valen­tin Secher (des­sin de la légende) & Luca Saponti (cou­leurs), La Voie du Sabre — t.03 : “L’incendie de l’esprit”, Glé­nat, coll. 24x32, mars 2020, 64 p. – 14,95 €.