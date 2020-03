Maurice Chappaz, Le Valais au gosier de grive

Un chant de dis­tance et de proximité

Pour Mau­rice Chap­paz, le pré­sent n’existe qu’en frag­ments. Et les oracles du temps le pul­vé­risent de manière col­lec­tive ou géné­rale.

Ainsi va la vie : elle nous porte, nous emporte et l’écrivain l’a tra­ver­sée avec son élan, sa force et la sim­pli­cité qui mêlent à nos variables incer­taines pour sug­gé­rer des pro­po­si­tions — fruits dégou­li­nants ou des queues de comète — si bien que sans cesse le réel et le rêve se mêlent.

Rien ne l’interdit. Et Mau­rice Chap­paz l’a tou­jours pra­ti­qué afin de décou­vrir des choses d’abord insoup­çon­nables là où la main de l’homme n’est pas tou­jours la bonne.

Mais, contre vents et bar­rage pha­rao­nique de la Grande Dixence (où il fut aide-géomètre), il a puisé la matière du “Valais au gosier de grive” qui fait écho au “Chant de la Grande Dixence” plus lyrique.

Le poète joue ici de l’apparente naï­veté et de la douce iro­nie : “Le gouffre, on le pétrit, / les col­lines, on en presse le jus, / la caque et les par­fums. / Pas besoin de se faire du souci ! / Les machines sont des poètes / qui n’ont pas peur d’aller jusqu’au bout.“

Et pas besoin d’en dire plus. Preuve que la réflexion — la vraie — passe par de telles images et leur réa­lité expressive.

Des terres éro­dées se dresse un chant de dis­tance et de proxi­mité. Où, comme en cette période — qui for­cé­ment nous sidère -, les dépla­ce­ments se heurtent à nos enfermements.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Chap­paz, Le Valais au gosier de grive, Edi­tiond Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2008, 72 p. — 13, 00 €.

Par ailleurs, les mêmes édi­tions ont publié ou repu­blié les oeuvres majeures de l’auteur.