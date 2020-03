Barbara Frale, Les Souterrains de Notre-Dame

Que le sous-sol est riche en secrets, en mystères

Philippe IV, dit Le Bel, sur­nommé éga­le­ment Le Roi de fer, a laissé dans l’Histoire une trace consé­quente. Il est entré en conflit avec le pape Boni­face VIII car il contes­tait la pré­émi­nence, que celui-ci avait ins­tau­rée, du pou­voir spi­ri­tuel sur le pou­voir tem­po­rel, en fait celle du pape sur les rois. L’excommunication du royaume est sur la sel­lette lorsqu’il arrête l’évêque Ber­nard Sais­set qui fomente une révolte en Lan­gue­doc, met ses biens sous séquestre, au mépris de l’immunité ecclé­sias­tique.

Il est célèbre pour sa lutte contre les Tem­pliers et pour être à l’origine de la fameuse malé­dic­tion lan­cée par Jacques de Molay depuis son bûcher. Mais, il a su confor­ter le royaume, réta­blir une pros­pé­rité éco­no­mique. Il est sans doute le pre­mier sou­ve­rain d’un État puis­sant et centralisé.

En 1301, un homme fuit dans la nuit, pour­suivi par les sol­dats du Châ­te­let. Il se cache parmi les men­diants réfu­giés sur le par­vis de Notre-Dame. Ceux-ci mur­murent, en trem­blant : “C’est Lanius”. Et celui-ci semble dis­pa­raître dans les sou­ter­rains sous la cathé­drale, un lacis presque inconnu. C’est dans ce réseau que, pen­dant des mois, Arnaud de Vil­la­nova dit Le Cata­lan, un illustre méde­cin, a éta­bli son ate­lier clan­des­tin.

Phi­lippe de Fon­tai­ne­bleau s’est intro­duit dans le repaire fermé depuis deux ans, depuis que Le Cata­lan est parti pour Rome, sous la pro­tec­tion du pape, sans ter­mi­ner l’apprentissage de son élève. Il faut abso­lu­ment que cet homme revienne à Paris. Pour cela, il faut envoyer quelqu’un à Rome convaincre Boni­face VIII de ren­voyer le savant en France. Le car­di­nal Mat­teo d’Acquastana lui semble le plus apte à réus­sir. Il s’introduit nui­tam­ment chez le pré­lat, lui cau­sant une belle frayeur.

Phi­lippe rejoint alors ses appar­te­ments où l’attend Alphonse de la Cerda sans rame­ner le fruit des recherches que le vieux savant menait, des recherches sur un anti­dote infaillible contre une menace qui lais­se­rait le royaume exsangue. Avant de fuir à Rome, Le Cata­lan n’a-t-il pas déclaré : “Des sou­ter­rains de Notre-Dame, l’Antéchrist enva­hira la terre.”

Philippe IV est le per­son­nage cen­tral du roman, celui qui d’une façon ou d’une autre orchestre l’intrigue. Bar­bara Frale retient un moment du règne où sa légi­ti­mité est mise en cause. Pour ani­mer son récit la roman­cière convoque le “gra­tin” de l’époque. D’abord Jeanne de Navarre, l’épouse de Phi­lippe. On retrouve Guillaume de Noga­ret, Dante, la famille Colonna dont des membres, en 1297, attaquent et pillent le convoi qui trans­por­tait le tré­sor de Boni­face VIII.

Outre le pape qui tient une place impor­tante, par­courent le récit Alphonse de la Cerda dit le Déshé­rité, Jacques de Molay et ses Tem­pliers et Arnaud de Vil­la­nova, un méde­cin et théo­lo­gien cata­lan, per­son­na­lité émi­nente parmi les intel­lec­tuels de son temps. Il fut accusé de répandre l’impiété avec ses théo­ries, mais devint le méde­cin per­son­nel de Boniface.

Avec ces per­son­nages illustres, dont elle dresse des por­traits criant de vérité, l’auteure ima­gine une intrigue tout en finesse qui s’appuie sur des faits authen­tiques et qui peut par­fai­te­ment se conce­voir. Bar­bara Frale pro­pose un roman au contenu d’une belle richesse tant en authen­ti­cité qu’en fic­tion, d’une grande capa­cité inven­tive dans les péri­pé­ties, avec une conclu­sion sur­pre­nante fort bien ame­née.

Les Sou­ter­rains de Notre-Dame est pré­senté comme son pre­mier roman tra­duit en France. On en redemande !

serge per­raud

Bar­bara Frale, Les Sou­ter­rains de Notre-Dame (Sot­ter­ra­nei di Notre Dame), tra­duit de l’italien par Michel Muso­lino, cherche midi, coll. . “Thril­lers”, février 2020, 312 p. – 22,00 €.