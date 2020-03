Eric Chevillard, Monotobio

Ça roule

Les seg­men­ta­tions de “Mono­to­bio plu­tôt que Mon auto­bio, avec quatre O comme quatre roues bien rondes” ne sont pas pour rien dans la magie du texte de cet enlu­mi­neur occi­den­tal qu’est Eric Che­villard.

Cette pré­sen­ta­tion vient à contre-temps et contre­point de la situa­tion que contraint le Cora­na­vi­rus. Car ici, il ne convient appa­rem­ment pas de lam­bi­ner eu égard au rythme que (jusque là) la vie imposait.

Et nous voici face à un écri­vain paumé qui se débat comme il peut avec son auto­bio­gra­phie des plus pré­caires. Si bien que le nar­ra­teur — un rien obses­sion­nel — ne peut se contraindre à éli­mi­ner les moindres inci­dents de sa vie même lorsqu’il n’a fait que cares­ser le pelage d’un zèbre…

Mais il y a plus : non seule­ment l’oubli d’une moindre péri­pé­tie peut tout dés­équi­li­brer mais, si tout est écrit — voire avant d’être vécu -, que resterait-il à inventer ?

Néan­moins, un tel soli­loque trouve une tona­lité qui dépasse le goût d’abîme même s’il pointe par­fois son nez lorsque l’auteur écrit bien et avec humour. Existe là un côté mobile et flexible et la dyna­mique d’une approche à la fois pul­sion­nelle mais comique.

Che­villard se moque de l’échec tou­jours pos­sible. Sous chaque moment s’accentue une médi­ta­tion comme si l’auteur flai­rait par avance les traces des mots qu’il a sur le bout de la “langue” avant qu’il ne les écrive.

Le tout dans un pro­ces­sus de mémo­ri­sa­tion et d’investigation. Celui-ci ouvre le lan­gage au moment où Che­villard feint de le refer­mer : preuve que cette “oto­bio­gra­phie” roule bien et ce, jusqu’à son inachè­ve­ment.

Au lec­teur de la finir (sans la garer) ?

jean-paul gavard-perret

Eric Che­villard, Mono­to­bio, Edi­tions de Minuit Paris, 2020 , 176 p. — 17.00 €.