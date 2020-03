Simone Debout & André Breton, Correspondance 1958–1966

Des rela­tions du sur­réa­lisme avec Fourier

Mécon­nue, la Dau­phi­noise Simone Debout joua un rôle non négli­geable par son apport intel­lec­tuel envers Bre­ton : « C’était comme si, grâce à vous, le bel arbre de Fou­rier venait pour moi de fleu­rir, encore plus res­plen­dis­sant et odo­rant, une seconde fois. » lui écrit-il en 1958. L’écrivaine joua en effet un rôle émi­nent pour le rééva­lu­ta­tion de l’oeuvre de Fou­rier que le sur­réa­lisme — Bre­ton en tête — avait enta­mée moins pour son sys­tème de réforme sociale que comme inci­ta­tion à la liberté des mœurs et en tant que force de poésie .

Simone Debout fut l’ordinatrice de la réédi­tion des œuvres com­plètes de l’auteur en 1967. Quant à Bre­ton, elle ne le ren­con­tra que tard, « du temps du déclin de son influence, et même de sa vie » dit-elle au moment où il l’enjoint de défendre le théo­ri­cien du XIXème siècle. Leur cor­res­pon­dance s’étend sur huit ans : de 1958 à la mort de Bre­ton en 1966 et elle est cen­trée d’abord sur les recherches fou­rié­ristes.

Néan­moins, le ton des lettres devient vite per­son­nel. Simone Debout parle de l’actualité de l’époque et de son goût pour la nature à tra­vers les mon­tagnes de Char­treuse où elle vit : « le seul soleil que j’aime, celui – très pâle – des matins d’hiver, quand il avait eu tout le temps de se faire oublier et qu’il n’existe encore, si l’on peut dire, qu’à l’état de pro­messe » écrit-elle.

Et Bre­ton de devi­ser libre­ment au moment où, aussi, se par­tagent bien des sou­cis de santé l’âge venant. Si bien que Simone Debout trouva en Bre­ton un ami pri­vi­lé­gié. Leur cor­res­pon­dance est aussi inté­res­sante pour l’histoire des rela­tions du sur­réa­lisme avec Fou­rier que pour l’affection sin­cère qui émerge d’une telle ren­contre épis­to­lière pleine de dou­ceur.

Elle donne à voir un Bre­ton sen­sible et atten­tif. A l’image de sa dis­crète alter ego.

jean-paul gavard-perret

Simone Debout & André Bre­ton, Cor­res­pon­dance 1958–1966, sui­vie de Mémoire. D’André Bre­ton à Charles Fou­rier : la révo­lu­tion pas­sion­nelle & de Rétros­pec­tions, Édi­tions Claire Paul­han, 2020, 288 p. — 35,00 €.