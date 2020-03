Alain Four­nier l’attentif

Peut-on encore aimer lire Alain Four­nier ? Il est rangé de plus en plus à côté des oubliés. Pour autant, en un livre — et aussi ses lettres réunies dans La Pléiade - il garde sinon une moder­nité du moins une pré­sence.

Car il ne se dérobe pas à sa vérité. Et son écri­ture en est tributaire.

Il est d’une manière natu­relle un de ceux qui font bou­ger les lignes sans se trans­for­mer en joueur. Certes, l’oeuvre reste en ses limbes et cha­cun peut rêver de ce qu’elle allait deve­nir. Mais l’auteur reste le créa­teur d’une vision à la fois roman­tique mais aussi contem­po­raine de l’amour. Ce fut un peu le Sagan de son époque…

Il file entre les méandres du vrai et de faux, de l’étranger comme du même à lui-même. Certes, nous sommes loin du sur­réa­lisme ou de Kafka. Mais ce n’est pas pour autant qu’une telle oeuvre serait toxique ou incon­sé­quente. Pour Alain-Fournier, le sacré reste l’intimité de la per­sonne et à ce seul titre son livre majeur inter­pelle comme le font — d’une autre façon il est vrai — les livres de Saint-Exupéry.

Existe là une beauté lit­té­raire qui n’a rien de car­na­va­lesque ou — et à l’inverse — de nau­séeuse. C’est pour­quoi le livre bou­le­verse encore par l’humain qu’il char­rie loin des bina­ri­tés.

L’histoire d’une décep­tion reste par cer­tains points et comme le rap­pelle Phi­lippe Ber­thier dans le flux d’un Nodier même si le com­men­ta­teur rap­pelle que la fin du Grand Meaulnes manque de souffle et ne tient pas la distance.

Il n’empêche, le roman garde la grâce de cap­ti­ver et d’émouvoir. Relire ce roman et ce choix de lettres, de docu­ments et d’esquisses est plus qu’anecdotique.

C’est une forme de ressourcement.

jean-paul gavard-perret

Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Edi­tion de Phi­lippe Ber­thier, Biblio­thèque de la Pléiade, Gal­li­mard Paris 2020, 560 p. — 48,00 €.