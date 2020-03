Marie Gloris, Thierry Gloris & Joël Mouclier, Les Reines de sang — Cléopâtre. La Reine fatale : volume 3

L’Égyp­tienne la plus célèbre de l’histoire

Ce troi­sième volet — sur quatre — de la vie de l’Égyptienne la plus célèbre de l’histoire, se place entre l’assassinat de Jules césar, la fuite de Rome pour Cléo­pâtre et la fin de la guerre civile qui a déchiré l’empire romain. Les deux vain­queurs se par­tagent le ter­ri­toire, Marc-Antoine se réser­vant l’Orient, la région la plus riche.

Le scé­na­rio détaille les dif­fé­rents sou­bre­sauts qui ont secoué la Répu­blique romaine et les com­plots que Cléo­pâtre a dû vaincre contre sa famille dès son retour. Comme sou­vent dans de pareils cas, les alliances les plus inat­ten­dues se nouent avec un but à court terme sans pri­vi­lé­gier l’avenir.

Cléo­pâtre Théa Phi­lo­pa­tor accède au trône pha­rao­nique alors qu’elle n’a pas dix-huit ans. Elle doit, selon les règles en usage en Égypte, par­ta­ger ce pou­voir avec ses demi-frères et ses maris suc­ces­sifs.

Son empire attise éga­le­ment la convoi­tise de la Répu­blique de Rome en la per­sonne de Jules César. Elle saura pas­ser à tra­vers les conspi­ra­tions, les cabales et les com­plots pour asseoir son pouvoir.

Lorsque le volume 3 débute, elle est à Rome, la maî­tresse de César. Mais celui-ci est assas­siné lors du com­plot ourdi par des séna­teurs. Ceux-ci veulent réta­blir la répu­blique mise à mal par la volonté de dic­ta­ture de Jules César. Ils craignent que la pré­sence de Cléo­pâtre, avec le fils qu’elle a eu de ce der­nier, pose des pro­blèmes de suc­ces­sion.

Marc-Antoine ayant échappé au com­plot vient défendre la reine d’Égypte et l’aider à fuir. Quand elle part pour retrou­ver son pays, il retourne à Rome où les com­plo­teurs sont hési­tants sur la suite à don­ner. Mais, en Égypte…

Marie et Thierry Glo­ris livrent un scé­na­rio soli­de­ment docu­menté, riche en infor­ma­tions, dévoi­lant des actions pas tou­jours mises en valeur dans récits pré­cé­dents, qu’ils soient ciné­ma­to­gra­phiques ou lit­té­raires. Cer­tains de ceux-ci vou­lant pri­vi­lé­gier des moments par­ti­cu­liers esti­més plus riches en élé­ments de spec­tacle, à l’aura et aux réso­nances plus théâ­trales.

Joël Mou­clier assure des­sin et cou­leurs. S’il est à l’aise pour les por­traits des per­son­nages en plans rap­pro­chés, il semble plus réservé sur la pré­sen­ta­tion des groupes, plus syn­thé­tique sur les membres qui le com­posent. Il donne un éclat par­ti­cu­lier à l’héroïne. Les décors d’intérieurs s’imposent par leur réa­lisme. De plus, il réa­lise des vignettes de vues exté­rieures, en grand angle, de toute beauté.

Un opus qui conforte la qua­lité de la col­lec­tion, fai­sant res­sur­gir du passé ces femmes qui ont dû, qui ont su s’imposer, assu­jet­tir leur pou­voir dans un monde qui n’était pas fait pour elles.

serge per­raud

Marie & Thierry Glo­ris (scé­na­rio), Joël Mou­clier (des­sin et cou­leur), Les Reines de sang — Cléo­pâtre La Reine fatale : volume 3, Del­court, coll. “His­toire et His­toires”, jan­vier 2020, 56 p. – 14,95 €.