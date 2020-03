David Weil, Hunters

Nazis en carton

Avec en tête d’affiche Al Pacino, la série replonge chez les chas­seurs de nazis dans les années 70 à New-York. Elle est pour le moins affli­geante et ennuyeuse. Inof­fen­sive par sa pos­ture ou impos­ture, elle repré­sente le modèle “par­fait”(…) de la série B prise au pied de la lettre. Tout y est moche et raté . Et ce, sans doute volon­tai­re­ment. Car cela ne peut pas être ima­giné autrement…

Les nazis en car­ton sont cour­sés par une sorte de puceau super-éros dans un mélange des genres inco­hé­rents. Il va du thril­ler à la fresque his­to­rique. Un tel ovni sériesque fou­traque est for­mel­le­ment sans ambi­tion.

Il se veut ludique en jouant de divers codes mais il est anéanti par un pre­mier degré à l’ignorance crasse et au sein d’aberrations his­to­riques et sen­ti­men­tales sans la moindre iro­nie au sein de ce qui tient par­fois de la comé­die musi­cale douteuse.

Même la bêtise n’est pas tenue et c’est un comble. La série demeure de bout en bout tota­le­ment inepte et tient de l’accident indus­triel au bud­get consé­quent.

On se demande bien ce qu’Al Pacino est venu faire là dedans. Sinon de l’oseille.

jean-paul gavard-perret

Hun­ters

De : David Weil,

Avec : Al Pacino, Logan Ler­man, Jer­rika Hin­ton

Genre : Série télé­vi­sée, Drame, Thril­ler

Durée épi­sodes : 60 mn

Sor­tie: Depuis 2020 sur Ama­zon ¨Prime