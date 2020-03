Christopher Panzner, The Illustrated “On the road”

Une ligne rouge au coeur de l’Amérique

A la fin des années 40 et au début des années 50, Jack Kerouac entre­prend — à par­tir du Hol­land Tun­nel qui per­met de quit­ter Man­hat­tan — de tra­ver­ser les USA en auto­mo­bile. Il écrit un car­net de notes de son voyage. Il devien­dra la base de Sur la route.

L’artiste amé­ri­cain qui vit en France, Chris­to­pher Panz­ner, avec The Illus­tra­ted On the Road “image” le roman au moyen de 55 cartes pos­tales où il donne lieu à une libre inter­pré­ta­tion colo­rée et dyna­mique à sou­hait de l’oeuvre originale.

Ces cartes pos­tales sont faites d’images et de textes qui dia­loguent entre eux. L’artiste mélange l’encre noire à plu­sieurs champs de cou­leurs pro­fondes et ces “objets” deviennent des sortes d’envois aussi pri­vés que publics. Le plas­ti­cien ne cultive pas for­cé­ment la nos­tal­gie même s’il sou­ligne une sorte de réa­lisme qui rap­pelle l’époque du livre.

La publi­cité sous divers types (affiches, etc.) enva­hit le pay­sage. Mais, dans un tra­vail repris en numé­rique, sur­git l’interprétation de l’artiste en des mises en scène volon­tai­re­ment kitsch et étranges, vio­lentes et poé­tiques qui appar­tiennent autant à l’univers de Panz­ner qu’à celui de son modèle.

Pour l’un comme pour l’autre, c’est l’occasion de suivre une ligne rouge au coeur de l’Amérique. L’artiste prend un malin plai­sir à “embour­ber” avec délec­ta­tion le regardeur-lecteur dans un flot de signes, signaux et infor­ma­tions visuelles. Animé d’une pul­sion créa­trice, il pour­suit ici son expres­sion­nisme figu­ra­tif — même s’il fau­drait nuan­cer une telle défi­ni­tion.

Maître d’une rhé­to­rique iro­nique, Chris­to­pher Panz­ner crée tou­jours une émo­tion par­ti­cu­lière en fai­sant de chaque image un moment de pul­sion et d’explosion. C’est sa manière d’enchanter les auto­routes et les lieux typiques des pay­sages nord-américains.

L’ima­gi­naire ren­voie presque (le presque est impor­tant) la réa­lité à une fin de quasi non-recevoir. Le bas­cu­le­ment dans « l’irréel » contre­dit la pres­sion du labeur sous lequel tant de fai­seurs ploient.

Panz­ner, à l’inverse, le retourne comme un gant. Ses construc­tions plas­tiques et gra­phiques donnent des exten­sions infi­nies aux dérives de Kerouac.

jean-paul gavard-perret

Chris­to­pher Panz­ner, The Illus­tra­ted “On the road”, Umas Lowell, 2020.