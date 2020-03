Jules Massenet, Manon par Dan Ettinger & Vincent Huguet

Manon à Paris

L’opéra comique, d’après le roman de l’Abbé Pré­vost qui fit scan­dale en son temps, se situe au moment où Manon en par­tance pour le couvent change de route.

L’époque choi­sie pour cette mise en scène n’est ni le XVIIIème siècle ni notre temps mais les années 20 dites folles du siècle pré­cé­dent et ses gar­çonnes.



S’ajoute à la pièce Jose­phine Baker en feed back (et aussi Mar­lène Die­trich) et des tableaux pic­tu­raux de cette époque avec, entre autres, vitraux et fer­ron­ne­ries noires dans l’esprit gare/musée d’Orsay.

Mêler toutes ces époques est une manière de ques­tion­ner le sta­tut de la femme.

Ajou­ter un nou­veau temps entre ceux des oeuvres ori­gi­nales et le nôtre ne s’imposait peut-être pas for­cé­ment a priori, néan­moins cette audace cherche mal­gré tout le consen­suel. Visuel­le­ment, c’est impres­sion­nant.

Les incar­na­tions sont d’une rare inten­sité là où les nuances de comé­die et de tra­gé­die sont astu­cieu­se­ment mar­quées. Les corps s’oraclent au ciel, la cam­brure des êtres se sépare par­fois du dos de la Terre et de la cour­bure de diverses mémoires.

Aux super­po­si­tions des strates s’immisce l’ombre de secrètes résis­tances. Rien ne trouble l’errance de Manon qui frappe l’imaginaire dans l’interprétation du per­son­nage titre qu’en donnent les can­ta­trices soprano qui alternent, Amina Edris et Pretty Yende.

Mais la voix puis­sante du héros incarné par Ste­phen Cos­tello et/ou Ben­ja­min Bern­heim est à la hau­teur de deux femmes dont l’aisance est impres­sion­nante dans les aigus comme dans le jeu.

L’orchestre est à l’unisson de la mise en scène même si Bas­tille est un lieu beau­coup plus grand que celui pour laquelle une telle oeuvre avait été conçue dans le cadre d’une démarche sans doute moins ouverte. Elle trouve là un rico­chet réussi.

jean-paul gavard-perret

Mas­se­net, Manon

direc­tion musi­cale de Dan Ettin­ger et mise en scène de Vincent Huguet

d’après le texte de l’Abbé Prévost

Opéra de Paris, mars 2020.

Le 17 mars dans les salle UGC