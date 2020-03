Marie Moutier-Bitan, Les champs de la Shoah. L’extermination des Juifs en Union soviétique occupée, 1914–1944.

L’impla­cable méca­nique de la Shoah en Union soviétique

C’est un livre pro­pre­ment effrayant que celui de Marie Moutier-Bitan à pro­pos de l’extermination des Juifs en Union sovié­tique.

Fruit de minu­tieuses recherches, dans les archives bien sûr, mais recueillant aussi des témoi­gnages sur le ter­rain même du grand mas­sacre, recher­chant les lieux des tue­ries, ce tra­vail remar­quable, écrit avec tout le recul scien­ti­fique de l’historien, décrit avec une par­faite clarté le tra­vail d’extermination mené par les nazis dès le pre­mier jour de l’invasion de l’URSS.

On croit connaître la fameuse Shoah par balles, dif­fé­rente du mas­sacre dans les camps d’extermination en Pologne ou de concen­tra­tion en Alle­magne.

Pour­tant, Marie Moutier-Bitan apporte des pièces capi­tales pour la com­pré­hen­sion des évé­ne­ments. On découvre donc plu­sieurs éléments.

Tout d’abord, la com­pli­cité des popu­la­tions locales qui, dès l’arrivée des enva­his­seurs, se jetèrent sur les com­mu­nau­tés juives, dans une pul­sion de pogrom hélas tra­di­tion­nelle dans ces régions ; et notam­ment des popu­la­tions d’ascendance alle­mande qui, grâce à leur connais­sance du ter­rain, devinrent d’utiles com­plices. Ensuite, la par­faite pré­pa­ra­tion et sur­tout l’implacable exé­cu­tion de ce crime de masse qui n’eut rien d’artisanal.

Par­tout, le même schéma se des­si­nait : action des Ein­satz­grup­pen très mobiles, consti­tu­tions de listes, arres­ta­tions, exé­cu­tions impla­cables et rapides dans des lieux dis­crets, choi­sis avec soin. Enfin, la cruauté froide, la dis­pa­ri­tion de toute huma­nité, le sadisme même des tueurs dont cer­tains noient dans l’alcool leur der­nière part d’humanité.

Il faut bien le dire, la lec­ture des mas­sacres oblige bien sou­vent de fer­mer le livre pour mieux la reprendre tant Marie Moutier-Bitan décrit avec minu­tie la bru­ta­lité des actes com­mis contre des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants, comme ces bébés lan­cés en l’air et tirés au fusil… On ne peut qu’être frappé par la rapi­dité avec laquelle, dès l’entrée de la Wehr­macht, les tue­ries ont com­mencé.

Effet de la guerre d’Hitler et de la pro­pa­gande nazie, hor­reur éprou­vée devant le bol­ché­visme auquel le judaïsme est asso­cié, déshu­ma­ni­sa­tion des vic­times sou­vent déjà détruites psy­cho­lo­gi­que­ment et phy­si­que­ment – notam­ment dans les ghet­tos – avant d’être exécutées.

Dernier élé­ment frap­pant : la ques­tion du secret. Si l’extermination dans les camps fut pla­cée sous une chape de plomb qu’il ne faut pas sous-estimer aujourd’hui, on n’a pas l’équivalent dans les champs d’Union sovié­tique où rafles, tue­ries et fosses com­munes se font au vu et au su de tous.

On découvre en fait au fil des pages une véri­table admi­nis­tra­tion de la mort qui n’atteint pas l’aspect bureau­cra­tique de la Shoah des camps mais qui œuvra paral­lè­le­ment à l’avancée du front et qui cher­chait à ratis­ser jusqu’au der­nier Juif, alors même que la défaite englou­tis­sait la Wehr­macht dans les ruines de Stalingrad.

Les témoi­gnages gla­çants sur les mas­sacres, le déta­che­ment des bour­reaux devant leurs propres crimes, l’imagination démo­niaque mise au ser­vice de l’élimination de près de 2.5 mil­lions d’individus font de ce livre une pièce capi­tale de l’histoire de la Shoah.

Il donne un visage et un nom aux tueurs et aux vic­times de ce crime hors du commun.

fre­de­ric le moal

Marie Moutier-Bitan, Les champs de la Shoah. L’extermination des Juifs en Union sovié­tique occu­pée, 1914–1944, Passés/Composés, jan­vier 2020, 478 p. — 24,00 €.