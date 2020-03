Leslie Smith III, Strangers (exposition)

Les “ardore” de Les­lie Smith III

Pour sa pre­mière expo­si­tion per­son­nelle en France, Les­lie Smith III pré­sente un ensemble inédit de tableaux décou­pés afin de sug­gé­rer et appro­fon­dir les émo­tions qu’une pre­mière ren­contre peut provoquer.

D’où, en lieu et place de por­traits réa­listes, des sil­houettes abs­traites, mou­vantes, déca­drées et for­te­ment colo­rées à coups de brosse où le bleu, le vert comme le noir sur une sur­face brute créent des confla­gra­tions là où les formes jouent entre elles en har­mo­nies ou alté­ri­tés.

Existent des rap­pels des pre­miers mini­ma­listes amé­ri­cains : Franck Stella et ses assem­blages géo­mé­triques, Charles Hin­man et ses tableaux en 3 D et aussi Ells­worth Kelly ou Ken­neth Noland et leurs pro­po­si­tions épu­rées à l’extrême.

Toute­fois la créa­trice s’éloigne d’une telle approche. Elle pro­pose une pein­ture plus sen­so­rielle et char­gée d’émotions. Au mini­ma­lisme qui reven­dique le rejet de toute illu­sion et de toute allu­sion, l’artiste oppose un régime plus sen­ti­men­tal.

Les struc­ture laissent poindre des cha­toie­ments plus doux et pré­gnants. Les formes créent des figures fan­to­males dans un jeu de lignes et de plans.

Surgissent une joie, un épa­nouis­se­ment propres à sug­gé­rer les effets des ren­contres. Existent donc moins une spé­cu­la­tion abs­traite que des coha­bi­ta­tions d’interagissements entre face à face et fusion. Une telle pein­ture “parle” le silence dans sa fer­ti­lité agis­sante.

Elle méta­mor­phose une réa­lité ferme pour la conduire vers une « ardore » plus exis­ten­tielle qu’évanescente car elle est faite d’ici et de maintenant.

jean-paul gavard-perret

Les­lie Smith III, Stran­gers, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 14 mars au 11 avril 2020.