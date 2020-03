Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari, ToiletMartin PaperParr

Vide exis­ten­tiel

Après le suc­cès du maga­zine Toi­let­Mar­tin Paper­Parr, sous le même titre est publiée une mono­gra­phie majeure dédiée à la col­la­bo­ra­tion entre le pho­to­graphe bri­tan­nique Mar­tin Parr et le maga­zine créé par Mau­ri­zio Cat­te­lan et Pier­paolo Ferrari.

À tra­vers 120 images tirées de leurs archives res­pec­tives, une scène re-présentée est offerte là où le réel est certes bien pré­sent mais comme réac­tivé.

Au centre de la cou­ver­ture, telle une icône pop, une éti­quette enduite de résine d’une consis­tance caou­tchou­teuse porte le logo Toi­let­Mar­tin Paper­Parr. Et une colo­ra­tion rouge sur les trois côtés du volume enri­chit l’esthétique du volume.

Des images d’archives parmi les plus célèbres sont com­bi­nées dans un gra­phique optique pour mon­trer l’imagerie Toi­let­Mar­tin Paper­Parr. Et dans l’édition de luxe, le fou­lard emblé­ma­tique de Parr est pré­senté à l’intérieur d’un sac imprimé avec ses images res­pec­tives.

Avec des cou­leurs volon­tai­re­ment criardes, les trois créa­teurs mettent en évi­dence la cri­tique et l’humour inhé­rents à l’ensemble de leurs œuvres qui sou­lignent le vide exis­ten­tiel dans un mixage d’attention amu­sée et de comique outran­cier et ravageur.

jean-paul gavard-perret

Mari­zio Cat­te­lan & Pier­paolo Fer­rari , Toi­let­Mar­tin Paper­Parr, Damiani Edit­tore, Milano, 2020.