Conceiçao Evaristo, Ses yeux d’eau

Les pluies d’elles de Concei­çao Evaristo

Concei­çao Eva­risto, dans cha­cune de ses nou­velles, met des corps fémi­nins en lutte contre la vio­lence. Celle de l’esclavage, celle des mères qui à la fois sont des agents de libé­ra­tion des femmes mais aussi, par ceux qu’elles engendrent, le fac­teur de leur oppression.

Ces textes se veulent comme leurs héroïnes “rem­plis d’espérance mais pas aveugles” face aux pro­blèmes qu’une telle écri­ture met à nu. Elle cloue des mots qui ne sont pas des manière de recoudre les trous de la misère mais deviennent des sangles : face au métal des cou­teaux, elles répandent celui d’une plume capable de mettre fin aux ver­rous des rumeurs et des idées reçues comme autant de coups.

Concei­çao Eva­risto écrit à coeur cou­vert les corps désac­cor­dés des femmes spo­liées, réduites à des enclos, à des obs­curs accords et à de cruelles conci­lia­tions. Sur­git ça et là, un réa­lisme magique pour lais­ser poindre com­ment tin­tin­na­bule le désir à la mar­gelle des gorges avant qu’il se dis­solve en cri dans l’aboiement des hommes.

Ceux-ci sca­ri­fient celles qui furent par­fois leur mère ou leurs soeurs. Elles doivent se fer­mer, se reti­rer en des ana­to­mies en ins­tance d’être où se perle l’égarement de leurs écartèlements.

jean-paul gavard-perret

Concei­çao Eva­risto, Ses yeux d’eau, nou­velles, trad. du por­tu­gais par Iza­bella Borges, éd. Des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2020, 160 p. — 15,00 €.