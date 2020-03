Patrick Boutin, Miroir, Miroir

Labou­rer le réel

Patrick Bou­tin, à tra­vers des his­toires en vignettes plus ou moins longues, crée un jeu entre absur­dité et res­sem­blance. S’y des­celle et décèle le trouble là où l’auteur ne s’attarde pas et psy­cho­lo­gise à la ren­verse. Le réel est labouré dans des épi­sodes où “pour un oui ou pour un non” des des­tins en esquisse bas­culent.

Les per­son­nages taillés à la serpe quoique ancrés dans la réa­lité glissent dans le songe où le lec­teur dis­pa­raît avec eux.

Tout tient par­fois du conte où le mer­veilleux se déca­pite (‘“Meilleurs voeux”). Par­fois en des textes plus longs, le com­mun des mor­tels est pos­sédé par des muses dia­bo­liques — mais pas seule­ment.

Existe là une richesse créa­trice tou­jours drôle (“Les mouches” par exemple).

Le quo­ti­dien et ses sai­sons exsudent de diverses façons dans un lan­gage élé­gant et volon­tai­re­ment apprêté qui donne tout son charme et l’humour à cette série de séquences empreinte de trou­vailles sty­lis­tiques et scé­no­gra­phiques.

C’est bien plus qu’une jolie sur­prise entre éma­na­tions impré­vues et marches forcées.

jean-paul gavard-perret

Patrick Bou­tin, Miroir, Miroir, illus­tra­tions de Pas­cal Dan­dois, Bozon2X Edi­tions, Spa (Bel­gique), 2020, 15 E.