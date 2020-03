Resistance & Sensibility — Collezione Donata Pizzi : Femmes Photographes d’Italie

Que pensez-vous du mou­ve­ment féministe ?

Le Foto­gra­fie Forum Frank­furt avec “RESISTANCE & SENSIBILITY” pré­sente une mine d’art pho­to­gra­phique fémi­nin contem­po­rain – en pre­nant comme sup­port 150 œuvres de plus de 60 femmes pho­to­graphes ita­liennes de 1965 à nos jours.

La vie quo­ti­dienne, l’histoire sociale et poli­tique sont pré­sen­tées à tra­vers la vie des femmes : leurs espoirs et leurs illusions,leurs rela­tions, luttes et dépas­se­ment des fron­tières du genre.

Toutes les œuvres font par­tie de la Col­le­zione Donata Pizzi. La pho­to­graphe l’a com­men­cée en 2014 et elle est réser­vée exclu­si­ve­ment aux artistes fémi­nines. Beau­coup s’inscrivent dans la pho­to­gra­phie docu­men­taire comme par exemple les cli­chés chocs de Leti­zia Bat­ta­glia sur la mafia sici­lienne ou les prises tou­chantes de Paola Agosti sur la pau­vreté rurale dans le nord de l’Italie.

Gio­vanna Bor­gese pré­sente les femmes du groupe ter­ro­riste extré­miste de gauche «Prima Linea» et Lisetta Carmi la com­mu­nauté des tra­ves­tis à Gênes à par­tir de 1965.

A la fron­tière du docu­ment et glis­sant sur la photo d’art , l’exposition pré­cise aussi les posi­tions du fémi­nisme et la remise en cause des cli­chés du typi­que­ment fémi­nin. Agnese De Donato iro­nise le thème du sexisme dans les années 1970 en met­tant en scène un man­ne­quin à moi­tié nu. Dans son auto­por­trait, la réa­li­sa­trice Adriana Monti fait face expé­ri­men­ta­le­ment à son ombre.

Paola Mat­tioli met des pho­tos de femmes en démons­tra­tion dans un pou­drier appar­te­nant à sa mère. Et celles ou ceux qui regardent dans le miroir de la boîte sont confron­tés au titre de l’œuvre: Cosa ne pensi del movi­mento fem­mi­nista ? (Que pensez-vous du mou­ve­ment féministe ?)

Se découvrent aussi des cli­chés d’artistes plus jeunes. Elles traitent de ques­tions de rôle et d’identité. Anna Di Pros­pero fusionne poé­ti­que­ment l’enfance et l’âge adulte, l’hier et l’aujourd’hui dans son Auto­por­trait. Simona Ghiz­zoni four­nit des visua­li­sa­tion per­son­nelles sur le thème de l’anorexie. Alba Zari uti­lise des auto­por­traits et un logi­ciel de recon­nais­sance d’images à la recherche de son père bio­lo­gique.

Existe donc une série de regards sou­vent sub­tils qui incarnent par­fai­te­ment le titre de l’exposition.

jean-paul gavard-perret

Resis­tance & Sen­si­bi­lity - Col­le­zione Donata Pizzi : Women Pho­to­gra­phers From Italy, Foto­gra­fie Forum Frank­furt, du 1er février au 26 avril, 2020