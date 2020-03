Thierry Gloris & Jacques Lamontagne, Wild West – t.01 : “Calamity Jane”

La conquête de l’Ouest sans fards

La conquête de l’Ouest amé­ri­cain ne s’est pas faite sans dou­leurs, sans vio­lences. Les pion­niers, pour sur­vivre, devaient s’imposer et se battre à la fois contre d’autres hommes et les élé­ments natu­rels. Avec ce pre­mier tome, Thierry Glo­ris retrace la vie de Mar­tha Can­nary, une orphe­line, qui entrera dans la légende sous le nom de Cala­mity Jane.

Autour de ce per­son­nage en deve­nir, quand elle sera déten­trice du secret de l’Ouest, le scé­na­riste fait vire­vol­ter une belle gale­rie de per­son­nages. Il recom­pose les pro­ta­go­nistes carac­té­ris­tiques de cette époque, en ces lieux. Outre les caïds à la tête de bandes de ner­vis qui imposent leurs lois dans le désert légis­la­tif qui règne, on trouve les éta­blis­se­ments qui s’installent dans le sillage des groupes d’hommes comme les bars, les bordels…

Dans l’Utah, un couple de colons et leurs deux enfants sont assas­si­nés pen­dant qu’ils bivouaquent. Neuf mois après, au Kan­sas, James But­ler Hickok, un chas­seur de prime, accroche à son tableau Gra­ton Albow pour 1 000 dol­lars. En fouillant dans ses affaires, il découvre un télé­gramme venant d’Omaha où se trouve Snake qui l’invite à venir car il y a du pognon facile.

Dans le bor­del d’Omaha, la jeune Mar­tha Can­nary, assure le ménage dans les chambres et le saloon. Sa fraî­cheur attire des désirs. Buch Cala­han, le videur, la défend contre les hommes trop entre­pre­nants. En allant nour­rir les cochons, au fond d’un enclos, elle est vio­lée. Buch tue l’homme, la fait soi­gner. Les visites du méde­cin, les médi­ca­ments, la chambre où elle se soigne pen­dant plu­sieurs jours coûtent cher. Et le patron du bor­del veut son argent. Mar­tha n’a pas d’autre solu­tion que deve­nir une pen­sion­naire, une Jane, ce pré­nom inter­chan­geable des pros­ti­tuées.

Arrive en ville Hickok qui vient, avec le cadavre, cher­cher son argent chez le shé­rif. Il est éga­le­ment à la recherche d’un homme, un homme qui porte un signe bien par­ti­cu­lier. Sa ren­contre avec Mar­tha sera déter­mi­nante pour elle…

Le pro­grès est pré­sent avec l’arrivée du che­min de fer et tous les pro­blèmes liés à son tracé. Les chas­seurs de primes sont de la par­tie comme toutes les caté­go­ries de voyous qui trouvent moins fati­gants de prendre que de tra­vailler. Bien que, pour le per­son­nage de Cala­mity Jane, il est dif­fi­cile de démê­ler le vrai du faux, la réa­lité de la légende, le scé­na­riste construit un récit tout à fait réa­liste, un par­cours très pro­bable de cette jeune orphe­line qui vou­lut sur­vivre dans ce monde de vio­lence.

Le gra­phisme de Jacques Lamon­tagne est par­ti­cu­liè­re­ment puis­sant. Celui-ci met en images, des­sin et cou­leurs, une belle réa­lité dans le sor­dide, la crasse et l’ignominie. Il donne une grande impor­tance aux per­son­nages, ceux-ci occu­pant presque tout l’espace tant en plans rap­pro­chés, amé­ri­cains, éloi­gnés ou en pied. Les décors inté­rieurs sont soi­gnés, pré­cis, très agréables à regar­der pour les nom­breux détails. Il offre, éga­le­ment, quelques belles et grandes vignettes de décors extérieurs.

Ce pre­mier tome ouvre un récit pre­nant, d’une belle consti­tu­tion, une décou­verte d’un wes­tern débar­rassé de toutes les enjo­li­vures hollywoodiennes.

feuille­ter l’album

serge per­raud

Thierry Glo­ris (scé­na­rio) & Jacques Lamon­tagne (des­sin et cou­leurs), Wild West – t.01 : Cala­mity Jane, Dupuis, jan­vier 2020, 56 p. – 14,50 €.